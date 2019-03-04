Алжир протестует против пятого срока президента Бутефлика

Решение нынешнего президента Алжира, дышащего на ладан Абдель-Азиза Бутефлика, выдвигаться на пятый срок, вызвало ожидаемые и массовые митинги протеста. Десятки тысяч людей уже неделю выходят на улицы и протестуют против уже 20-летнего правления больного президента. Все они требуют, чтобы 82-летний Бутефлика ушел на покой и занялся своим здоровьем, а не цеплялся за власть. Разумеется, дело не только, и может быть не столько, в возрасте Бутефлика. Алжирцы устали от коррупции и отсутствия экономических реформ, что делает эту богатейшую на природные ресурсы страну, столь бедной. Достаточно сказать, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 30 лет превышает 25 процентов.

Нынешние протесты называют самым большим вызовом властям Алжира за прошедшие с начала Арабской весны восемь лет.

Протесты в основном протекают мирно, но в минувшую пятницу около президентского дворца случились стычки с полицией. Сообщается, что 183 человека было ранено, когда полиция разгоняла толпы демонстрантов.

В субботу в стране наблюдалось затишье, однако, в воскресенье антиправительственные протесты возобновились. Дело в том, что воскресенье было крайним днем, когда кандидаты могли подать свои заявления о выдвижении в избирательную комиссию.

Проблема в том, что Бутефлика не может это сделать лично. Строго говоря, по закону он и не обязан это делать лично, но на фоне сообщений СМИ о том, что Бутефлика проходит лечение в Швейцарии, это лишний раз подтверждает его неспособность эффективно править страной.

«Движение общества за мир», крупнейшая исламская партия Алжира, в воскресенье пригрозило отказаться от участия в президентских выборах в следующем месяце, если президент Бутефлика будет претендовать на пятый срок.

Объявляя о своей поддержке народных протестов, в заявлении движения содержится призыв к политическим властям страны реагировать на требования народа и, в частности, предотвратить пятый срок Бутефлики.

Ранее 145 членов Совета шуры движения проголосовали за решение о выходе из предвыборной кампании, а 97 проголосовали против, сообщают местные СМИ.

Сторонники выхода утверждают, что этот шаг был предпринят «в тандеме с желанием людей, которые вышли миллионами против выдвижения действующего президента Бутефлики».

Бутефлика перенес инсульт в 2013 году, и с тех пор его видели на публике всего несколько раз. Его предложение о переизбрании вызвало возмущение среди алжирцев, которые считают, что он не подходит для управления крупнейшей нефтедобывающей и газодобывающей страной. Но аналитики говорят, что протестующим не хватает лидерства и организации в стране, где по-прежнему доминируют ветераны войны за независимость от Франции, такие как Бутефлика. И это в стране, где более 70% населения — молодые люди до 30 лет.

Примечательно, что во Франции приняли кандидатуру Бутефлики. Франция согласилась на пятый срок Бутефлики после интенсивных переговоров на самых высоких уровнях, но сделала это только «с оговорками». Французский аналитический сайт сообщил, что источник, близкий к французскому правительству, рассказал, что Париж принял кандидатуру Бутефлики только после того, как не смог найти замену больному президенту.

Премьер-министр Алжира и лидер Национального демократического объединения Ахмед Уяхья был признан неспособным заменить Бутефлику, поскольку он не смог бы достичь консенсуса в верховном командовании алжирской армии.

Согласно источнику, французская разведка предупредила, что президентская победа Уяхья может спровоцировать военный переворот, так как условия для мирной передачи власти в Алжире еще не достигнуты.

Французский сайт добавил, что французский посол в Алжире Ксавье Дриенкур активизировал встречи в этом году, пытаясь решить вопрос о кандидатуре Бутефлика на пятый срок. В замечаниях к Елисейскому дворцу - месту президентства Франции - Дриенкур рекомендовал поддержать президентское выдвижение Бутефлики в надежде, что в конечном итоге появится более подходящий конкурент.

Франция подчеркнула необходимость принятия мер предосторожности, поскольку французские дипломаты опасаются внезапной смерти Бутефлики или дальнейшего ухудшения его здоровья.

Говорят, что генеральный секретарь министерства по делам Европы и иностранных дел Франции Морис Гурдо-Монтань посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону оказать давление на алжирцев с целью назначения вице-президента, который заполнит вакуум власти в случае, если что-то случится с Бутефликой.

Так что, бывшая (бывшая ли?) метрополия не дремлет и свой выбор тоже сделала, чего бы не хотел алжирский народ. К сожалению, в чем французы правы, так это в том, что передать власть по сути некому — оппозиция разобщена, и любая кандидатура вызывает огромные разногласия, помимо Бутефлики. Во всяком случае, именно страх перед возможным кровопролитием — после многолетней гражданской войны — был и остается главным козырем правительства, заставляющим молчать большинство населения в обмен на относительные мир и стабильность.

Между тем, появились сообщения о возможном компромиссе. В частности телеканал Ennahar сообщил, что Бутефлика будет выдвигаться на пятый срок в апреле, однако, он пообещал уйти в отставку и организовать досрочные выборы в течение года.