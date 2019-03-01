Эффект бумеранга - "Белые каски" теперь и в России

Когда нынешние правители России грудью встали на защиту режима кровавого маньяка Асада, многие предупреждали, что они думают не столько о каких-то геополитических интересах, сколько о том, что свою власть надо защищать именно такими методами.

"Бомбить Воронеж" уже давно стало мемом в отношении очередного абсурдного действия властей, ухудшающего положение самих россиян. Но те, кто кто смотрит на вещи трезво, понимают, что в шутке этой только доля шутки. Как Асад бомбил и травил химическим оружием и Алеппо, и десятки других городов Сирии, так и его покровители, не дрогнув будут это делать в России, если понадобится.

Очередной пример подоспел на днях. "Есть такое красивое выражение — "Белые каски" — вам оно хорошо подходит", - заявил Андрей Козицын задававшим ему неудобные вопросы жителям Сибая, которые по вине возглавляемой им компании УГМК оказались в зоне экологического бедствия.

Напомним, что "Белые каски" - это организация сирийских волонтеров-спасателей, которые оказывали экстренную помощь жертвам бомбардировок и химических атак асадитского режима и его российских и иранских покровителей. Благодаря им мир облетели тысячи фото- и видео- кадров, на которых зафиксированы военные преступления против мирного населения, совершаемые посредством таких атак, а также их многочисленные жертвы. Из-за этого "Белые каски" стали красной тряпкой для асадитских, российских и иранских военных и пропагандистов, которые вели и ведут за ними настоящую охоту и пытались их представить как пособников террористов, обвиняющих благородных воинов режима в том, чего они не совершали.

И вот теперь белыми касками называют россиян, когда они заявляют о том, что травят их, как происходит в Сибае. А до этого, выступая перед недовольными происходящим сибайцами, гауляйтер этого города Рустем Афзалов назвал "козлами и экскрементами" тех, кто пытается "раскачивать лодку", смея обращаться в связи с этими событиями "к главному человеку нашей страны".

В общем, перед нами наглядная демонстрация того, что беды, которые тираны несут в другие страны, чтобы сохранить там власть своих коллег, рано или поздно возвращаются к гражданам этих стран, с которыми эти тираны начинают обращаться таким же образом.