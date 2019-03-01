Похищенные на Синае палестинцы освобождены - ХАМАС

Четверо палестинцев - Ясир Зеннун, Хусейн аз-Зубда, Абдуллах Абу аль-Джебин и Абдуль-Даим Абу Лябда - которые были похищены неизвестными вооруженными людьми на египетском Синайском полуострове в 2015 году, были освобождены после встречи египетских властей с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хания в городе Газа 28 февраля 2019 года.

Напомним, в августе 2015 года неизвестные боевики похитили четырех палестинцев, когда те садились в автобус, следующий через Синай от пограничного пункта Рафах до Каира.

Мы уже писали о том, что ХАМАС усвоил урок от официального Каира, и пересматривает свои отношения с Египтом. Как видим, это решение не остается без награды со стороны египтян.

Об этом же свидетельствует и другая радостная для жителей Газы новость — с марта этого года египтяне снова разрешили палестинцам отправляться в умру (малое паломничество) через переход Рафах. Ожидается, что 3 марта группа из 1064 паломников из Газы отправится в Мекку через Рафах.

До этого более четырех лет палестинцы в Газе были не способны выехать в умру.