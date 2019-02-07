ХАМАС в Каире: отношения с Египтом важнее катарских денег?

Египет стал местом переговоров двух основных палестинских фракций, пытающихся спасти усилия по объединению и восстановить спокойствие с Израилем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на египетские источники.

Со стороны ХАМАС в Египет отправился Исмаил Хания, политический руководитель движения. По сообщениям местных СМИ, в состав делегации входили представители политического отдела Исламского джихада, еще одной палестинской группы.

Представитель ХАМАС Халил аль-Хайя сказал, что в ходе визита обсуждались различные «важные вопросы» с египтянами, в частности ситуация с пограничным переходом Рафах.

Между тем, визит делегации ХАМАС в Египет происходит через неделю после того, как Египет согласился открыть пограничный переход Рафах 29 января, и на фоне раскрывшейся информации о сложных отношениях между Египтом и ХАМАС.

Решение Египта закрыть контрольно-пропускной пункт в начале января было принято после того, как палестинские наблюдатели, представляющие Палестинскую администрацию, получили от президента Махмуда Аббаса указание покинуть свои посты и вернуться домой. Казалось, это просто еще один этап в эскалации конфликта между ФАТХ и ХАМАС, и что Египет основал решение закрыть переход только основываясь на вопросах безопасности. Лишь позднее стало ясно, что у Египта есть свои собственные интересы по закрытию жизненно важного маршрута поставок в сектор Газа: наказать ХАМАС.

Издание Al-Monitor ссылаясь на свои источники в ХАМАС, пишет, что египтяне были в ярости из-за отношений Катара с ХАМАС, особенно финансовой помощи. Они были недовольны заметным эффектным утверждением Катара в Газе и повышением статуса катарского посланника Мухаммада эль-Эмади до статуса истинного эмира и спасителя сектора Газа, что привело к дальнейшему ухудшению отношений между Газой и Каиром.

При этом, Египет уже вовлечен во все, что касается договоренностей между Израилем и ХАМАСом. Он играл посредническую роль во всех вооруженных конфликтах между сторонами, заставляя их достигать прекращения огня и не давая им перерасти в полномасштабную войну, которая привела бы к гибели Газы. В то же время Египет также приложил значительные усилия для примирения между ФАТХ и ХАМАС. Пока что это ни к чему не привело, но Египет пообещал руководству ХАМАС в Газе беспрецедентное ослабление ограничений, открытие пограничного пункта в Рафахе для торговли и увеличение линий электропередач, идущих из Египта в Газу. Говорили даже о более широком использовании Газой египетского порта в Эль-Арише.

Затем внезапно появляется Катар. Газа становится зависимой от катарской финансовой помощи, а Египет сделал шаг назад. Египтян не сильно заботило, как Газа решает свои проблемы, но они были в ярости от всех поездок катарского посланника Эль-Эмади и чемоданов, набитых наличными, которые он доставлял вручную в сектор Газа с ноября 2018 года. Они понимали нужду Газы в деньгах, но видели в этом пощечину Египту, после всех их усилий, направленных на то, чтобы помочь ХАМАС избежать рисков, которые угрожали свалить их режим.

В течение последних нескольких недель ХАМАС просил Египет открыть пограничный переход, хотя бы на несколько часов, чтобы жители Газы могли получить жизненно необходимое медицинское лечение в различных местах арабского мира.

Высокопоставленный лидер ХАМАС Махмуд аз-Захар предупредил, что экономическое давление в секторе Газа может привести к возобновлению демонстраций против Израиля. Тем не менее, переход из Газы в Египет оставался закрытым. ХАМАС даже пытался использовать норвежских посредников, чтобы послать примирительное сообщение египетской разведке вместе с обещанием, что пересечение границы будет проходить гладко и что порядок будет поддерживаться до тех пор, пока люди будут допущены.

Руководство ХАМАС постепенно осознало, что Египет взимает высокую цену за то, что позволил катарским деньгам войти в сектор Газа. Все попытки ХАМАС объяснить, что у него нет выбора в этом вопросе, ни к чему не привели. Неважно, что Газа была на грани краха или даже что катарский благотворитель предоставлял эту помощь в течение заранее определенного и очень ограниченного времени.

Согласно сообщению от 10 января в лондонской газете «Аль-Араби аль-Джадид», это израильское оборонное ведомство вмешалось в кризис. Израильтяне попросили Египет ослабить давление на Газу из-за страха обострения напряженности в Газе. Источник в египетской службе безопасности сказал репортеру газеты: «Израиль обеспокоен удушением сектора Газа и тем, как различные палестинские группировки выражают свой гнев против него». В этот момент делегация египетской разведки во главе с генералом Ахмадом Абдуль-Халяком и его заместителем Айманом Бадиа посетили с визитом Газу. Они уже участвовали в переговорах с Палестинской администрацией и Тель-Авивом и оценили варианты открытия пункта пересечения границы до того, как опасения Израиля оправдались.

И вот, 29 января, через пять дней после того, как ХАМАС объявил, что откажется от третьей части катарских денег, пограничный переход в Рафахе был открыт на два дня. Стоит отметить, что катарские деньги, скорее всего, будут переведены в Организацию Объединенных Наций, а оттуда будут использованы для гуманитарных проектов в секторе Газа.

26 января журналист Гал Бергер сообщил для Kan News, что за решением о приостановлении перевода катарских денег на выплату зарплаты государственным служащим в Газе, стоял высокопоставленный чиновник ХАМАС Равхи Муштаха. Видимо, он полагал, что катарские деньги были вредны для ХАМАС. Палестинские источники также сообщили, что Муштаха действовал от имени лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, который признал потенциальный ущерб имиджу ХАМАС и стратегический ущерб, нанесенный Газе в результате потери поддержки Египта. Он обосновал свое решение остановить катарский «кассовый поезд» тем, что хороший сосед лучше, чем просто катарские деньги. Согласно тем же источникам, глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания был обеспокоен решением Синвара.

Al-Monitor также узнал, что главной причиной, по которой ХАМАС отказался принимать деньги, было желание примириться с Египтом и снизить напряженность в отношениях между двумя сторонами. Катарские деньги на зарплаты, безусловно, важны для ХАМАС, но они не стоят того, чтобы злить Египет и закрыть пограничный переход в Рафахе. Только после того, как ХАМАС удостоверился, что Египет согласен, чтобы катарские деньги были переведены примерно 100 000 нуждающимся семьям в Газе и чтобы за проектами наблюдала ООН, было решено перенаправить катарские деньги.

Что касается Египта, Эль-Эмади больше не будет иметь никакого статуса в Газе и не будет считаться спасителем местных наемных работников. Напротив, Египет снова стал основным фактором во всех решениях руководства ХАМАС.

У египтян есть хорошо известная модель поведения в подобных обстоятельствах. Они медленно сбрасывают давление, тщательно оценивая последствия. Отношения между сектором Газа и Каиром по-прежнему не такие хорошие как прежде, и пограничный пункт Рафах открыт лишь в течение ограниченного времени, но ХАМАС достаточно осознал, что он не должен играть с огнем. Только если он будет действовать так, как египтяне считают правильным, и признает, кто на самом деле является самой важной державой на Ближнем Востоке - кто спас Газу и продолжает спасать от Израиля, - Египет рассмотрит еще одно ослабление ограничений, чтобы позволить Газе восстановиться. Эти знания сейчас важнее, чем когда-либо, особенно после того, как стало известно, что Аббас принял отставку премьер-министра Палестины Рами Хамдаллаха и планирует ввести еще более жесткие санкции в отношении Газы. В этих условиях ХАМАС не может позволить себе потерять Египет и переговоры в Каире следует рассматривать именно в таком ключе.