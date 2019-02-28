В Каире десятки людей погибли из-за пожара на железнодорожной станции

По меньшей мере 20 человек погибли и 50 получили ранения после того, как поезд врезался в барьер на главной железнодорожной станции Каира, сообщают гостелевидение Египта и свидетели.

На фотографиях в социальных сетях видны облака черного дыма, поднимающиеся из здания в центре Каира.

Кадры также показывают огонь, охвативший поезд и близлежащую платформу, и людей, спешащих на помощь пострадавшим.

В заявлении властей говорится, что пожар вспыхнул после того, как поезд сошел с рельсов и столкнулся с бетонным барьером на станции.

Источники в силах безопасности сообщили агентству Reuters, что нет никаких признаков того, что авария была преднамеренной.

Министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку после трагедии.

Свидетель сказал, что произошел взрыв, когда поезд врезался в стальной барьер.

«Я стояла на платформе и увидела как поезд со всей скоростью врезается в барьер», - сказала агентству Рейтер свидетель Мина Гали.

«Все начали бежать, но после взрыва локомотива погибло много людей.

«Я видела по крайней мере девять трупов, лежащих на земле, обугленные».

Свидетель Ибрагим Хуссейн сказал: «Я увидел человека, указывающего с локомотива, когда он заезжал на платформу, и кричащего: «Нет тормозов, нет тормозов», прежде чем он выпрыгнул из локомотива. И я не знаю, что случилось с ним».

Несколько свидетелей заявили, что видели, как из двигателя поезда шел огонь, прежде чем он разбился, что вызвало взрыв и пожары внутри станции.

«Любой человек, признанный виновным в халатности, будет привлечен к ответственности, и это наказание будет суровым», - сказал премьер-министр Мустафа Мадбули, когда прибыл на место происшествия.

Египет имеет одну из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, и несчастные случаи, приводящие к жертвам, уже давно стали обычным явлением.

Официальное статистическое агентство сообщает, что в 2017 году произошло 1793 несчастных случая.