Индия-Пакистан: последние новости

Индийские и пакистанские войска вступили в короткую перестрелку вдоль оспариваемой границы в Кашмире в четверг утром, на следующий день после того, как обе ядерные державы субконтинента сбили самолеты друг друга, причем Пакистан еще и пленил индийского пилота. Пакистанские солдаты спасли пленного пилота от гнева разъяренной толпы местных жителей, однако индийская сторона все равно осудила Пакистан за «вульгаризацию» образа плененного пилота.

Между тем США, Китай, Турция и другие мировые державы призывают к сдержанности и предостерегают от эскалации конфликта.

Сам премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал к переговорам.

«История говорит нам, что войны полны просчетов. Мой вопрос заключается в том, что, учитывая имеющееся у нас оружие, можем ли мы позволить себе просчеты?», - сказал Хан во время короткого телевизионного обращения к нации. «Мы должны сесть и поговорить».

Напомним, что Пакистан и Индия уже вели три войны после обретения независимости от британского колониального правления в 1947 году, две из-за Кашмира, а в 2002 году они оказались на грани четвертой после нападения боевиков на парламент Индии.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство, заставив коммерческие авиалинии перенаправлять маршрут. Thai Airways International объявила в четверг, что она отменила рейсы в Пакистан и Европу, в результате чего тысячи пассажиров застряли в Бангкоке.

Утром в четверг войска Индии и Пакистана в течение короткого времени вели перестрелку в Пунче, районе оккупированного Индией Кашмира, согласно заявлению индийской армии.

«Индийская армия ответила решительно и эффективно», - заявил подполковник Девендер Ананд, официальный представитель министерства обороны.

Стрельба, которая, как утверждает Индия, была инициирована Пакистаном и продолжалась чуть более часа, начиная с 06:00 по местному времени (00:30 по Гринвичу), была значительно менее интенсивной, чем артиллерийская перестрелка в среду.

Пакистан заявил, что стрельба началась накануне вечером.

«Стрельба продолжалась с перерывами в течение ночи. Она была умеренной. Даже сейчас она продолжается», - сказал Шаукат Юсуфзай, представитель администрации в контролируемой Пакистаном части Пунча.

Один человек был госпитализирован после удара осколками, добавил он.

Индия строит более 14 000 бункеров для семей в штате Джамму и Кашмир, живущих недалеко от границы, в надежде обеспечить их безопасность возле своих домов, а не эвакуировать их.

Вечером в среду министерство иностранных дел Индии передало Пакистану досье с деталями относительно якобы лагерей боевиков из Пакистана, которые совершили теракт 14 февраля.

Напомни, что конфликт наступил в критический момент для индийского премьер-министра Нарендры Моди, которому предстояли всеобщие выборы в течение нескольких месяцев.

Поздно в среду Б.С. Еддюраппа, лидер Бхаратия Джаната парти (партии Нарендры Моди) в южном штате Карнатака, сказал, что удар Индии по пакистанской территории поможет партии вернуть власть в штате — это первый такой откровенный комментарий от члена правящей партии, хотя связь конфликта с выборами очевидна для всех разумных людей.

«Это вызвало про-Моди волну по всей стране», - сказал он журналистам.

«Эффект этого будет виден на выборах».

Международная реакция

Последняя эскалация знаменует внезапное и достаточно неожиданное ухудшение отношений между двумя странами. Еще в ноябре лидер Пакистана Имран Хан напротив говорил о «налаживании связей» с Индией и о том, что их отношения идут на поправку.

Белый дом призвал «обе стороны предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он отдельно беседовал с министрами иностранных дел Индии и Пакистана и призвал их «уделять приоритетное внимание прямому общению и избегать дальнейшей военной деятельности».

Посол Пакистана в США Асад Маджид Хан заявил, что Исламабад хотел бы, чтобы администрация Трампа играла более активную роль в смягчении кризиса.

В то же время он сказал, что отсутствие осуждения со стороны США удара Индии по Пакистану было «истолковано и понято как одобрение позиции Индии, и это еще больше ободрило их».

Китай, Евросоюз и другие страны также призвали к сдержанности. Министр иностранных дел Японии заявил в четверг, что страна обеспокоена «ухудшающейся ситуацией».

Главный дипломат китайского правительства, государственный советник Ван И, говорил по телефону с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши и выразил «глубокую обеспокоенность», говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая в четверг.

США, Великобритания и Франция предложили внести в «черный список» Совета Безопасности ООН Азхара Масуда, базирующегося в Пакистане лидера Джайш-э-Мохаммед, которая взяла на себя ответственность за нападение 14 февраля. Китай, вероятно, будет против этого шага.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф говорил в среду по телефону со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши и предложил посредничество своей страны между Индией и Пакистаном.

Отмена авиарейсов

Несколько международных авиакомпаний приостановили полеты в Пакистан после того, как южно-азиатская страна закрыла свое воздушное пространство в свете возросшей напряженности с соседней Индией.

Emirates, Qatar Airways, Etihad, flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada в среду приостановили полеты в страну и некоторые части Индии.

Портал отслеживания рейсов flightradar24.com показал, что Singapore Airlines, Finnair, British Airways, Аэрофлот и Air India были вынуждены перенаправлять рейсы.

Авиакомпании, летевшие над Индией и Пакистаном в Европу, на Ближний Восток и в Азию, отменили полеты, а некоторые рейсы были проложены через Мумбаи на западном побережье Индии, чтобы они могли лететь дальше на юг и избегать воздушного пространства Пакистана, сообщил агентству Reuters представитель правительства Индии.

В самой Индии на севере страны закрыты несколько аэропортов.

Команда «Голоса Ислама» будет следить за дальнейшим развитием событий.