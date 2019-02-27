Черногория: мусульманки на госслужбе могут носить хиджаб

Министерство государственного управления Черногории издало пояснения к Этическому кодексу госслужащего, некоторые положения которого были истолкованы как ограничение свободы вероисповедания работников в сфере государственного управления.

По словам министерства, хиджаб не является неприемлемой одеждой с точки зрения Этического кодекса госслужащего, а также сам по себе не может поставить под сомнение беспристрастность и нейтральность государственного служащего при исполнении обязанностей.

В Черногории стандарты одежды государственных служащих и Этический кодекс госслужащего, как отмечает Министерство, соответствуют европейским практикам.

Впрочем, в сообщении отмечается, что для каждого конкретного органа власти его руководитель может выдать свою инструкцию по одежды на рабочем месте. Если у граждан или госслужащих будут сомнения относительно возможных нарушений стандартов одежды госслужащего, то они могут обратиться с жалобой к главе соответствующего органа.

Реис (глава) Исламского сообщества в Черногории, Рифат Фейзич говорит, что для общественности важно понять разницу между религиозными символами и религиозной обязанностью мусульман:

«Это не то же самое, когда, скажем, мусульманин носит ярко выраженные символы, такие как полумесяц... Он может работать и без этих символов. Он может носить их или не носить, но в любом случае не обязан. Платок же не является символом, это религиозное обязательство».

Реис напоминает, что ношение платков на рабочем месте в учреждениях ранее было отрегулировано в соглашениях между исламским сообществом и государством:

«Мы подписали соглашение об отношениях между государством Черногория и Исламским сообществом, в котором указано, что из-за религиозных обязательств мусульманкам разрешается работать в платках» - сказал Фейзич.

Примечательно, что противники разрешения мусульманкам носить хиджабы на работе ссылаются на опыт Турции.

Профессор международного права на юридическом факультете Подгорицы Небойша Вучинич, который в течение 10 лет был судьей в Страсбурге, говорит, что по этому вопросу существует общий консенсус Совета Европы и ЕС. Он рекомендует заинтересованным сторонам в Черногории зачитать решение суда по делу Лейлы Шахин против Турции.

«В Турции университет, ссылаясь на правовую традицию Ататюрка и разделение государства и церкви, запретил носить платок в государственном университете, поскольку, по их мнению, это нарушало принцип секуляризма». Их позицию поддержали Конституционный суд Турции и Европейский суд по правам человека. Подавляющее большинство голосовало, что Турция не превысила предела допустимого, когда санкционировала ношение платка в государственном университете», - говорит профессор Вучинич.

Вот так вот, уже в самой Турции отменили это решение, но балканские секуляристы до сих пор ссылаются на Конституционный суд Турции и тогдашнее решение ЕСПЧ.

Напомним, что в Черногории по последней переписи населения (в 2011 году) проживает 118 477 мусульман. Это кажется небольшой цифрой, но в масштабах такой страны как Черногория с ее 620029 населения, это 20% населения. То есть, каждый пятый житель Черногории — мусульманин.