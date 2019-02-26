Россия заняла 95-е место в мировом рейтинге здоровья населения

Россия заняла 95-е место в мировом рейтинге уровня здоровья населения, составленном на основе данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Место каждой страны в рейтинге определялось с учетом почти двадцати показателей – таких, как доступ населения к медицинским услугам, качество медперсонала, ожидаемая продолжительность жизни, доступ к чистой воде, риски для здоровья от курения, ожирения и употребления наркотиков.

Россия в рейтинге расположились между африканским Кабо-Верде и меранезийским Вануату. Выше РФ оказались и Беларусь, которая стала 81-й, и воюющая Украина, находящаяся на 93-м месте, и много лет находящиеся под санкциями Куба (30-е место) и Иран (69-е место), а также Турция (51-е место). Успехом можно считать разве что тот факт, что Россия поднялась на пять пунктов по сравнению с прошлым годом.

А в первой десятке следом за лидирующей Испанией расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

По такому критерию, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, среди стран Европейского союза также лидирует Испания.

Исследователи Bloomberg также отмечают, что серьезное влияние на уровень здоровья нации оказывают пищевые привычки. В частности, жители стран, где превалирует«средиземноморская диета», содержащая оливковое масло и полезные орехи, реже страдают серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем, например, жители стран, которые просто потребляют небольшое количество жиров.

Рейтинг под названием Bloomberg Global Health Index основан на данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. Он охватывает 169 стран.