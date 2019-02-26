Турция снова обратилась к Китаю с требованием уважать права уйгуров

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Китае происходят очень серьезные процессы в отношении уйгурских тюрок и других мусульманских групп, призвав Пекин уважать права меньшинств.

Присутствуя на первой сессии 40-го Совета ООН по правам человека (УВКПЧ) в Женеве, Швейцария, в понедельник, Чавушоглу выступил на конференции по вопросу разоружения.

Выступая с отдельной речью на том же заседании, Чавушоглу призвал правительство Китая отделять террористов от невинных людей и подчеркнул, что в отношении уйгурских мусульман существует нарушение прав человека.

Чавушоглу сказал, что Турция признает «право Китая на борьбу с терроризмом», но призвал страну уважать свободу религии и охранять культурную самобытность уйгуров и других мусульман.

Примечательно, что Чавушоглу вставил в свои замечания важную ремарку, добавив: «И я должен подчеркнуть, что мы поддерживаем политику «Единого Китая»».

«Единый Китай» это позиция Пекина о том, что их страна охватывает и Тайвань (Республика Китай) и автономные регионы, включая Синьцзян и Тибет.

С одной стороны, эта ремарка призвана напомнить Пекину, что Турция уважает территориальную целостность КНР и ее поддержка уйгуров никак не связана с поддержкой сепаратизма. А с другой стороны, это послание как раз таки уйгурским сепаратистам, выступающим за отделение Восточного Туркестана от Китая. Многие из этих уйгурских националистов традиционно базируются в Турции, но Чавушоглу достаточно ясно дал понять, что Анкара не поддерживает их цели, и все вопросы относительно прав уйгуров могут быть решены только в рамках единого китайского государства.

Единственная страна кроме Турции, поднявшая на этой встрече вопрос о правах уйгуров, была Великобритания.