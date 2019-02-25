Мухаммад бин Салман защитил "право" Китая угнетать мусульман

Мухаммад бин Салман, наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии, в пятницу по сути защитил китайскую систему концлагерей для мусульман, заявив, что это «право» Пекина.

«Китай имеет право проводить антитеррористическую и де-экстремистскую работу ради своей национальной безопасности», - цитирует китайское телевидение слова принца Мухаммада, который приехал в Китай, чтобы подписать многомиллиардные торговые соглашения, к большому раздражению своих западных союзников.

Си Цзиньпин, лидер Китая, сказал принцу, что две страны должны укреплять международное сотрудничество в области де-радикализации, чтобы «предотвратить проникновение и распространение экстремистского мышления».

Напомним, что именно борьбой с уйгурским экстремизмом Китай оправдывает содержание около миллиона мусульман в концентрационных лагерях, где они проходят программы «перевоспитания», якобы предназначенные для борьбы с экстремизмом.

Сам визит МБС в Китай происходит на фоне растущей критики в его адрес из-за дела Джамаля Хашакджи. Если западные союзники стремятся как-то отстраниться от принца, то Китай менее щепетилен, особенно когда цена вопроса — десятки миллиардов долларов.

Сообщается, что Саудовская Аравия подписала 35 соглашений об экономическом сотрудничестве с Китаем на общую сумму 28 миллиардов долларов США на совместном инвестиционном форуме в ходе визита. «Китай - хороший друг и партнер Саудовской Аравии», - резюмировал президент Си Цзиньпин наследному принцу перед журналистами.

Саудовская Аравия также заявила, что работает над добавлением китайского языка в учебные программы в саудовских школах и университетах.

«Введение китайского языка в учебную программу является важным шагом на пути к открытию новых горизонтов для студентов», - говорится в заявлении правительства.

При этом обе страны не особо смущает тот факт, что у Пекина также есть весьма тесные связи с региональным противником Саудовской Аравии, Ираном.