Бурятские шаманы сожгли верблюдов ради укрепления России

Мы уже писали недавно о том, как на помощь властям России приходят неожиданные силы, претендующие со своими ритуалами на звание «традиционной религии». Как выяснилось, дурной пример заразителен, а может просто вмешательства ведьм не хватило и потребовалась поддержка бурятских шаманов.

Сообщается, что в Иркутской области бурятские шаманы провели ритуал жертвоприношения пяти верблюдов «для укрепления России».

Ролик, на котором демонстрируется обряд бурятских шаманов под названием «Жэн тэнгэри яба», был опубликован в сети 1 февраля, но в СМИ о нем заговорили только сейчас. На видео показано, как шаманы ведут на убой пять верблюдов (процесс умерщвления животных не запечатлен), затем виден большой костер, вокруг которого стоят люди, бросающие в него куски мяса.

«У бурятов наивысшим животным по отношению к богам считается верблюд. А цифра пять в наших гаданиях считается отличным результатом, как оценка „5“ в школе», — объясняет на видео заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. Он говорит, что этот обряд проводится «для укрепления России и ее народов». «Мы, как люди верующие, хотим своими молитвами все возродить, восстановить и сделать нашу родину сильной, красивой, мощной и суверенной», — заключает Цыбиков.

Но ни общество, ни религиозные деятели, ни власти страны это жертвоприношение ради укрепление страны не оценили. Прокуратура города Ангарск объявила, что начала проверку обряда. Цыбиков заявляет, что уже побывал в прокуратуре, где дал пояснение по поводу обряда. «Если будет штраф, то буду оплачивать его, если будет другое наказание — то и его приму», — добавил шаман.

22 февраля в комментарии «Интерфаксу» Цыбиков заявил, что последний раз подобный обряд проводился 300 лет назад. «Многие из молодого поколения даже не знают о таком обряде, так как он очень редкий. Мы результата уже достигли — люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее», — пояснил он.

В свое оправдание он также сказал, что верблюды были ненормальные, и что им "позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять очень агрессивных самцов, и они хотели бы от них избавиться".

Ну и самый главный аргумент, который нашел Цыбиков - «Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий».

Между тем, что председатель совета религиозной организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев заявил изданию IrkutskMedia, что для проведения обряда нужна более весомая причина, чем "высокие слова о возрождении России". Не рискует ли шаман за такие слова попасть под статью об экстремизме?