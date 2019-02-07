Ведьмы станут традиционной религией России?

На фоне небывалого, исторического падения рейтинга Путина, произошедшего за год и зафиксированного ведущим социологическим агентством ВЦИОМ, на помощь властелину Кремля пришли весьма неожиданные силы.

Ведущие ведьмы России, как они себя позиционируют, собрались в Москве, чтобы поддержать своего лидера специальным оккультным обрядом. Нет, это не шутка и не выдумка бульварных СМИ - соответствующую новость распространили весьма престижные медиа-структуры, видео-подтверждение чего мы размещаем ниже.

С одной стороны, может показаться, что произошедшее - повод улыбнуться или покрутить пальцем у виска. В конце концов, в современном светском демократическом государстве, в котором гарантирована свобода совести и вероисповедания, кто угодно может собираться и просить кого угодно о чем угодно, сопровождая это какими угодно обрядами.

Но ведь все мы хорошо знаем, что вопреки декларированному в ее конституции, Россия таким государством не является. И сотни людей находятся в ней под уголовными преследованиями именно за участие в религиозных собраниях ненасильственных групп. Причем, если раньше это были только мусульмане из организаций Нурджулар, Хизб ут-Тахрир и Таблиг Джамаат, запрещенных в России, то сейчас к ним обильно присоединяются члены также запрещенного движения "Свидетели Иеговы", считающие себя христианами.

Напомним, что все эти преследования начинались с разговоров о том, какие религии являются традиционными для России, а какие нет. Причем, один из руководителей созданного РПЦ Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев достаточно откровенно озвучил, что надо считать главным критерием традиционности или нет той или иной разновидности Ислама для России - безусловную лояльность государству, не ограниченную никакими религиозными принципами. Думается, что такой же подход верен и в отношении всех остальных конфессий.

Что ж, с этой точки зрения, ведьмы России действуют вполне логично. Ведь, судя по катастрофическому падению популярности власти, некоторые ее представители могут придти к выводу, что магических услуг РПЦ им уже явно недостаточно. На этом фоне "патриотические ведьмы" за счет выражения своей активной поддержки власти, вполне имеют шансы быть признанными, если не как массовая, то по крайней мере как околовластная религиозная группа - так сказать, служители одной из традиционных религий российской власти.

Хотя, глядя на таких персонажей как Яровая, Мизулина, Поклонская и прочие, иногда складывается впечатление, что это уже давно произошло...