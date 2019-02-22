Невыученные уроки таджикской оппозиции

Дело с таинственным перемещением одного из лидеров таджикской оппозиции Шарофиддина Гадоева из безопасной Голландии в Таджикистан, где он заявил о своем раскаянии, признании режима Рахмона и призвал к тому же своих бывших соратников, хрестоматийно во многих отношениях.

В похищении Гадоева сегодня обвиняют рахмоновские спецслужбы, которые могли это сделать только в сотрудничестве со спецслужбами РФ, в которую Гадоев приехал "для переговоров".

Но ведь Гадоева похитили не из Голландии, которая предоставила ему политическое убежище и в которой он вел свою политическую деятельность в собственном офисе. Его, если и похитили (об этом "если" чуть позже), то в России, а обвинять российские и таджикские спецслужбы в похищении неугодного человека на территории нынешней РФ это все равно, что обвинять волков в "похищении" зайца, пришедшего прямо к их стае "на переговоры".

Перед вылетом в Россию Гадоев записал видео, в котором предупреждал о том, что с ним может произойти.

Но, спрашивается, зачем тогда он летел на переговоры в Россию? Даже, если поверить в необходимость переговоров таджикской оппозиции в данный момент с представителями российского руководства, причем, подчеркнем, переговоров неофициальных, почему их нельзя было назначить, если не в Голландии (стране НАТО), то в какой-нибудь нейтральной стране вроде Малайзии? Ведь, если контрагенту действительно нужны такие переговоры, для него не будет проблемой прилететь на них в другую страну, а если они ему не нужны, зачем такие переговоры тебе?

Сколько еще таджиков должно быть похищено и убито спецслужбами на территории путинской РФ, чтобы руководство таджикской оппозиции, наконец, поняло, что это небезопасное для них место и не то место, куда можно ездить на такие "переговоры"? В отличие от тех же официальных переговоров с талибами, которые хоть и запрещены в РФ, но приезжают на них по ее официальному приглашению, что обязывает ее гарантировать им безопасность. Таджикскую оппозицию же официально никто ни на какие переговоры в Россию не приглашал, а потому и гарантировать ей ничего не должен.

Другой немаловажный вопрос - это роль в произошедшем российского адвоката Николая Николаева, которого лидеры таджикской оппозиции через СМИ сейчас фактически обвиняют, что это он организовывал Гадоеву переговоры с некими людьми из руководства России, а значит, и его похищение. Укажем в этой связи, что ранее Николаев был адвокатом другого лидера таджикской оппозиции Умарали Кувватова, убитого спецслужбами в Стамбуле в 2015 году...

О роли адвоката Николаева чуть позже, но сперва о том, стало ли появление Гадоева в Таджикистане, где он выступил с вышеуказанным заявлением, похищением.

Откровенно говоря, на этом видео Гадоев не выглядит как человек, который говорит под принуждением.

Видно, конечно, что он взволнован, что естественно для такой ситуации, но также видно, что он зачитывает не выученный и вмененный ему текст, а много и словоохотливо говорит. А это, к сожалению, не очень хорошие симптомы для такой ситуации. Тем более, что, по озвучиваемым еще летом прошлого года данным, он допускал возвращение на родину под гарантии режима.

Отвечая на наш вопрос о том, что же произошло с Гадоевым, адвокат Николаев заявил следующее: "Шарофиддину Гадоеву были обеспечены контакты с политическими кругами, которые были заинтересованы в развитии отношений с демократических силами Таджикистана. Ему была представлена возможность изложить свое видение развития как российско - таджикских отношений, так и разрешение внутренних проблем в самом Таджикистане. После последней коммуникации, как мне стало известно, у него планировались встречи с представителями таджиков в России. После чего он исчез. Было ли это предметом договоренностей с таджикской стороной о добровольном возврате, или же его вывезли без его согласия, я могу только предполагать. Точных данных до сих пор нет. Много догадок на эту тему можно строить, в том числе и конспирологию. На мой взгляд возможны два варианта - гарантии со стороны Таджикистана и возврат бизнеса, или игра спецслужб".

Как видно, адвокат Николаев не отрицает того, что выступил посредником между Гадоевым и лицами в российском руководстве, которые в лучшем случае не смогли обеспечить безопасность последнего на своей территории. Если не считать, что он все же уехал добровольно, по договоренностям с таджикскими властями, о возможных его встречах с представителями которых сейчас пишут некоторые СМИ.

Но возникает вопрос к Николаю Николаеву - в каком качестве и зачем он организовал такие переговоры, результатом которых стало либо похищение Гадоева, либо его переход на сторону режима? Если он действовал как его личный адвокат и посредник, не связанный политическими обязательствами перед таджикской оппозицией, это еще можно понять. Однако насколько нам известно, кроме того, что Николай Николаев был адвокатом убитого лидера таджикской оппозиции, он регулярно участвует в зарубежных мероприятиях как российской оппозиции (вроде Форума Свободной России в Вильнюсе), так и таджикской вроде Дортмундской конференции, на которой, по сообщениям СМИ, летом прошлого года состоялся его контакт с Гадоевым.

Зачем и в каком качестве в них участвует адвокат Николаев? Чтобы искать себе клиентов и решать их личные проблемы? Или чтобы помогать всей оппозиции? Или в каком-то другом...?

Впрочем, закончим тем, с чего мы начали - как бы Гадоев ни оказался в Таджикистане, и какую бы роль в этом ни сыграл адвокат Николаев, это не снимает политической ответственности за произошедшее с руководства таджикской оппозиции. Имея такой как у нее опыт многолетних тщетных надежд на снискание благосклонности Кремля на фоне множественных похищений и убийств таджикских диссидентов в РФ, пора бы уже было понять, что это не та страна, которая может выступать безопасным посредником в переговорах с рахмоновским режимом и на территории которой такие переговоры возможны.

Будем надеяться, что хотя бы теперь лидеры таджикской оппозиции сделают из этой ситуации необходимые выводы, чтобы не позволять себя кусать из одной норы не второй или третий, а наверное, уже в сотый раз.