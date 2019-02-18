Саудовский принц привез в Пакистан сделки на 20 миллиардов долларов

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман начал свое турне по Азии с визита в Пакистан, где он согласовал сделки на сумму более 20 млрд. долларов США — как раз, когда Исламабад столь нуждается в необходимых инвестициях для неустойчивой пакистанской экономики.

Принца Мухаммада встречали с большой помпой. Сам премьер-министр Имран Хан приехал на авиабазу Нур-Хан, где был дан салют из 21 орудия. Между тем, это первый визит МБС в Пакистан с тех пор, как он стал наследником престола в 2017 году.

Два лидера провели прямые переговоры в Исламабаде, после чего были подписаны инвестиционные соглашения в области нефтехимии, энергетики, минералов, спорта и других секторах.

На государственном ужине в честь принца Имран Хан приветствовал прочные связи между двумя союзниками, добавив: «Пакистан и Саудовская Аравия сейчас поднимают эти отношения на уровень, которого у нас никогда не было прежде».

«Саудовская Аравия всегда была другом в нужде, поэтому мы так ценим ее», - сказал Хан, сидя рядом с принцем Мухаммадом. «Я хочу поблагодарить вас за то, как вы помогли нам, когда мы оказались в плохой ситуации».

Напомним, что в последние месяцы Саудовская Аравия помогала поддерживать экономику Пакистана на плаву, с помощью займа в 6 миллиардов долларов, что дает Исламабаду передышку, пока он ведет переговоры о помощи с Международным валютным фондом.

Для Пакистана это также крупнейший государственный визит с 2015 года, когда страну посетил президент Китая Си Цзиньпин, после того как Китай объявил о планах инвестировать десятки миллиардов долларов в инфраструктуру в Пакистане в рамках глобальной инициативы «Один пояс и один путь».

По мнению аналитиков, этот тур рассматривается как попытка принца восстановить свою репутацию после убийства саудовского критика и журналиста Джамаля Хашакджи.

Он также планировал посетить Индонезию и Малайзию во время тура, но, по словам официальных лиц Малайзии и Индонезии, эти поездки были отложены.