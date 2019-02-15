Петербург: пришли к хабашитам

В пятницу по установившейся традиции путинской России силовики поздравляют мусульман с праздничным днем. Правда, вместо "джума мубарак" поздравляемым приходится слышать что-то вроде "стоять", "всем предъявить документы", "руки на стену" и т.д. Конечно, не всем мусульманам России сразу, но по крайней мере, проходит редкая неделя, чтобы прихожане какой-нибудь мечети или исламского центра не были "почтены" таким визитом.

Сегодня "повезло" посетителям Культурного центра народов Кавказа "Наследие предков" на улице Фермской в Санкт-Петербурге. Силовики решили - в полном соответствии с законами Яровой, что наследие предков в культурном центре народов Кавказа не должно включать в себя молельную комнату, в которой его посетители собираются на коллективные молитвы. Ведь последнее это уже религиозная и даже миссионерская деятельность, для осуществления которой нужна специальная регистрация. А просто собираться на коллективную молитву в путинской России теперь нельзя.

Кроме того, в рамках информационного обеспечения налета силовики вбросили в СМИ, что «в правоохранительные органы поступили сведения о присутствии на мероприятиях культурного центра народов Кавказа лиц, причастных к осуществлению экстремистской деятельности». Что означает сия загадочная формулировка, распространившие эту информацию журналисты едва ли поинтересовались. А зря - ведь, если кто-то осуществляет "экстремистскую деятельность", что даже по российским законам должно быть установлено судом, то это его проблемы и теоретически силовики должны эту деятельность пресечь. Что же касается учреждений, которые посещают те или иные люди, то они не обязаны выяснять, кто из них чем занимается, и несут ответственность только за то, чем занимаются они сами.

Впрочем, занимательно в этой ситуации то, что налет силовиков на этот раз был устроен на центр т.н. хабашитов, которые отличаются не только лояльностью российским властям, но и одобрением подобных действий в отношении своих мусульманских оппонентов.

В частности, напомним, что совсем недавно неформальный лидер хабашитов постсоветского пространства, т.н. муфтий Украины Ахмед Тамим подстрекал ее власти на российский манер активнее бороться с распространением "экстремизма" в мусульманской среде. Как говорится, иногда мечты сбываются, но не так, как мы этого хотим - видимо, вместо украинских силовиков на призыв Тамима решили откликнуться российские.