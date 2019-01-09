"Муфтий Украины" против ее мусульман

Не так давно т.н. муфтий Украины Ахмед Тамим (на фото), которого в этом качестве признают лишь последователи такфиристской группы "хабашитов", сделал несколько одиозных заявлений, фактически направленных против мусульман этой страны.

В то время, как украинские патриотические силы борятся за предоставление гражданства страны всем иностранным добровольцам, приехавшим ее защищать, включая и добровольцев-мусульман, "муфтий" предостерег от последних украинское общество. В частности, он заявил: "Многими из тех, кто приезжает воевать на стороне Украины, движут не высокие мотивы защиты справедливости и не любовь к нашей стране, их цели очень прагматичны – они хотят получить реальную боевую подготовку и опыт участия в реальных боевых действиях. Для экстремистских организаций это важный и ценный навык, и его невозможно получить иначе как на настоящей войне. Это может повлечь за собой ситуацию, подобную Сирии или войны в Афганистане, Югославии, где экстремисты делились на группировки и воевали между собой, а страдало простое население страны".

Однако настоящие экстремистские группировки в исламском пространстве как раз осуждали тех мусульман, которые отправились защищать Украину, обвиняя их в поддержке "тагута" и на основании этого - в неверии. Знает ли об этом "муфтий"? Скорее всего, да, по крайней мере, должен знать, если берется комментировать такие вопросы. Но проблема в том, что по его критериям "экстремистами" являются все мусульмане, не принимающие подходов его группы, включая обязательность такфира (обвинения в неверии) Ибн Теймии и его последователей, а также такфира тех, кто отказывается выносить им такфир.

Что касается предостережений от возможной войны группировок в Украине, то это вообще не выдерживает никакой критики. Такая война группировок в Сирии или в свое время в Афганистане стала возможной исключительно из-за того, что каждая из них воевала самостоятельно, что в конечном счете привело к междуусобице. Однако приезжающие в Украину добровольцы уже давно не имеют другой возможности участвовать в боевых действиях кроме присоединения либо к Вооруженным Силам Украины (ВСУ), либо добровольческим соединениям, интегрированным в систему Национальной гвардии или других силовых структур страны.

Впрочем, если предостережение "муфтия" от мусульман, желающих защищать Украину, еще как-то можно понять опасением тех, кто берет в руки оружие, то призыв ограничить привлечение в Украину инвестиций из Исламского мира выглядит как характерный образчик мышления радикальных исламофобов.

"Может, мои слова некоторым не понравятся, но скажу. В Украине мало кто разбирается в вопросах ислама, но много кто ищет инвесторов для развития экономики, в том числе в странах Ближнего Востока. Ищут и даже не разбираются в источниках этих инвестиций. Такое было в других странах, когда некоторые использовали инструмент инвестиций в экономику не для бизнес-интересов, а для развития экстремистских идеологий.



Если вы изучали ситуацию на Ближнем Востоке или других странах, если интересовались, как зарождались экстремистские течения и как они проявлялись внутри страны – не могли не заметить: часто для разжигания конфликта и развития своей идеологии использовали заинтересованность государства в инвестициях. Это не значит, что надо отказаться от инвестиций. Это значит, что надо хорошо разбираться, кто хочет вложиться в экономику и с какой целью", - говорит муфтий.

Подход понятен - решать, какие инвестиции из Исламского мира безопасны и полезны Украине, а какие нет, государство должно доверить тому, кто "хорошо разбирается в вопросах ислама". Кто это должен быть, думается, не надо объяснять. В итоге, можно будет совместить "приятное" - сектантскую инквизицию, с "полезным" (для себя, конечно), благо, каждое одобрение потенциальной инвестиционной сделки фактически было бы своего рода лицензией, а подобные лицензии обычно стоят немалых денег, будь то в процентах от размера сделки или в фиксированной сумме.

Но, если говорить по существу, и тут аргументация "муфтия" совершенно несостоятельна. Ведь подобные идеи он высказал, отвечая на вопрос журналиста об угрозе проникновения в Украину ИГИЛ. Однако, хорошо известно, что сегодня не только нет ни одной страны Исламского мира, которая бы поддерживала эту организацию (считающую все существующие в нем государства вероотступническими), но и все они активно борятся с ее финансированием, пропагандой и сторонниками.

Поэтому, скорее всего, под предлогом борьбы с ИГИЛ "муфтий" хочет ограничить взаимодействие Украины со всеми странами, которые благожелательно настроены к его давним врагам - "Братьям Мусульманам" (ихванам). В отличие от России, в тесных связях со структурами (включая разведовательные) которой его многие подозревают, в Украине к его неудовольствию эта мирная просветительская и политическая организация, точнее, ее сторонники действуют совершенно легально. "Ихванскими" можно назвать такие страны как Катар или Турцию, с натяжкой даже Кувейт, которые в инвестиционном плане являются одними из наиболее привлекательных для Украины, уже не говоря о стратегической важности для нее хороших отношений с Анкарой. Конечно, им можно предпочесть Саудовскую Аравию или ОАЭ, но там, по критериям "муфтия", вообще правят "откровенные ваххабиты". Что же тогда остается? Надо полагать, что Иран, с которым у "муфтия" давние дружеские отношения и к последователям шиитской идеологии которого он проявляет терпимость, вдвойне удивительную на фоне его нетерпимости ко всем оппонентам внутри суннитского пространства.

Впрочем, как раз для Украины Иран как государство весьма проблемен. Не из-за его шиизма, разумеется, а из-за открытой поддержки им путинской России по вопросу оккупации Крыма. На тех же позициях стоит и официальное "духовное руководство" асадитской Сирии, чей "муфтий" Хассун тоже любит эксплуатировать тему "экстремизма" в суннитском пространстве, при этом поощряя абсолютно реальный шиитский экстремизм, насаждаемый теперь на иранских штыках в оккупированном Шаме.

А вообще, в каком-то смысле "муфтия" сегодня можно даже пожалеть. Ведь все, чему он высказывает свое расположение, вроде иранского влияния, прямо враждебно интересам Украины, в то время, как то, что он пытается представить как угрозу ей, этим интересам как раз соответствует. До Революции Достоинства 2014 года и последовавших за ней событий, это еще можно было не замечать в силу не только непонятности для внешних наблюдателей процессов внутри мусульманского сообщества Украины, но и неопределенности самого ее политического курса - как придатка России или независимой от нее страны. Сейчас же, когда ясность в этот вопрос уже внесена, совершенно очевидно, что независимая Украина, ее мусульмане и большая часть суннитского мира находятся на одной стороне, а муфтий хабашитов Тамим, Иран и путинская Россия, чьи порядки он так желает распространить в страну своего жительства, на другой.