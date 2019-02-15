Университет в Лондоне — первый в Британии вуз, создавший собственный спортивный хиджаб

Прошло чуть больше года с тех пор, как Nike представила свою первую спортивную одежду в хиджабе, и теперь один британский университет идет по ее стопам.

Престижный Университет Брунеля в Лондоне создал спортивный хиджаб для своих студенток, что, по утверждению института, делает его первым университетом в Великобритании, имеющим свою собственную спортивную форму для мусульманок.

Платок украшен логотипом университета и первоначально будет доступен в двух размерах. Облегченный дизайн был разработан для того, чтобы держать студентку в прохладе, и будет стоить 15 фунтов стерлингов.

Университет был вынужден создать свой хиджаб, заметив отсутствие женщин в его спортивных программах.

«Когда мы присмотрелись, то обнаружили, что основной пробел заключается в участии женщин в спортивных состязаниях BAME - в частности, мы обнаружили, что существует препятствие для участия мусульманок в командных видах спорта», - говорит Ранджит Ратхор, президент Союза студентов Брюнеля.

«Конечно, они занимались спортом сами по себе и в частном порядке, но на самом деле они не ходили на соревнования или не использовали спорт в качестве социального инструмента для участия в мероприятиях».

Университет, один из четырех в Великобритании, предлагающий бесплатную спортивную программу, заявил, что надеется запустить в будущем различные цвета.

«Новый хиджаб сделан из действительно легкого высококачественного материала, который легок для головы, и содержит небольшие поры, которые позволяют коже легче дышать», - сказал Ратхор.

«В настоящее время есть другие союзы, которые хотят сотрудничать с нами, хотят взять у нас образцы, хотят сделать свой собственный хиджаб - и это отличная новость».

Напомним, что спорт в британских учебных заведениях является не просто дежурным курсом «физического воспитания», как это часто бывает в пост-советской образовательной системе. Это важнейшая часть учебного процесса и спорт наделяется особой философией, как процесс воспитания дисциплины, командного духа, силы и стойкости.

Nike впервые представила свой Pro-Hijab в 2017 году, рекламируя его как идеальный хиджаб для активной (в том числе спортивной) деятельности, гораздо более удобный, чем обычные платки. Несколько других брендов мусульманской одежды, таких как Siya и Raqtive, также продают «активные» хиджабы как часть своих коллекций.