Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Турцию возглавить миссию ООН по установлению фактов в Синьцзяне, где, согласно сообщениям, более миллиона китайских мусульман содержатся в лагерях «перевоспитания».

Правозащитная организация указала, что Турция является «ведущим голосом» критики китайских репрессий в отношении уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств.

«Анкара должна теперь пойти дальше заявлений и использовать все имеющиеся в ее распоряжении дипломатические инструменты», - сказал Филипп Болопион, заместитель директора HRW по глобальной защите интересов.

Болопион посоветовал Турции поддержать миссию ООН по установлению фактов в Синьцзяне, к которой HRW, Amnesty и другие правозащитные организации обратились 4 февраля.

«Установление фактов на местах», - сказал Болопион, - «усложнило бы Китаю дальнейшее притворство, что он просто «обучает» тюркских мусульман в своем архипелаге лагерей».

По словам HRW, многие уйгуры говорят, что более половины членов их семей содержатся в тюрьмах или лагерях.

Репрессии уйгуров в провинции Синьцзян не ограничиваются тюремным заключением и предполагаемыми пытками.

За последние годы Синьцзян стал испытательным полигоном для современных технологий наблюдения. Власти собрали массу биометрических данных от китайских мусульман в провинции и жестко ограничили свободу передвижения и активности жителей.

Китайские власти оправдывают эти действия необходимыми мерами по искоренению сепаратистских «террористических» групп в регионе.

Представитель МИД Турции Хами Аксой сказал, что «уже не секрет», что уйгуры сталкиваются с «пытками и политическим «промыванием мозгов» в лагерях». По словам Болопиона Турция «продемонстрировала похвальное лидерство».

«Возрождение лагерей для интернированных в XXI веке и политика систематической ассимиляции против уйгурских тюрок, проводимая властями Китая, является большим позором для человечества», - сказал Аксой.

Болопион призвал Турцию следовать этому заявлению, оказав международное давление на Китай.

Однако, говорит Болопион, это будет трудно, если Турция не займется своими собственными «серьезными нарушениями прав».

И вот здесь, увы, содержится рациональное зерно.

В последние годы Турция все чаще сталкивается с серьезными обвинениями в нарушениях прав человека, включая обвинения в нарушениях свободы прессы, произвольных арестах, репрессиях против курдских граждан и тюремном заключении правительственных критиков.

Многое из этих обвинений является частью явной анти-турецкой пропаганды, и все же, мало кто будет отрицать, что претендовать на лидерство в таком деле, как защита прав угнетенных — значит обладать определенной моральной высотой.

Иначе, любое такое выступление просто оборачивается старым аргументом в духе советского «а у вас негров линчуют». Чем, к слову, прямо сейчас пользуется Китай, который указывает, что его борьба с терроризмом якобы ничем по сути не отличается от такой же борьбы в Турции.

В целом, это лишь очередное напоминание о том, что свобода и гражданское общество могут быть важнейшими инструментами мягкой силы Турции, которые она по прежнему может использовать для своей пользы и блага мусульман всего мира.