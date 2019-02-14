Европа борется с пытками, Россия их экспортирует

Европейский суд по правам человека обязал Литву выплатить подданному Саудовской Аравии Мустафе аль-Хаусави компенсацию в размере 100 000 евро за то, что в 2005-2006 гг. он подвергался пыткам в секретной тюрьме, расположенной на территории этой прибалтийской страны.

Напомним, что в тот момент ЦРУ в рамках программы борьбы с международным терроризмом (мнимым и реальным) в нарушение законодательства соответствующих стран создало свои секретные тюрьмы в ряде государств ЕС. В основном в них содержались лица, имеющие отношение к признанной террористической организации Аль-Каида или заподозренные в этом.

Таким образом, сейчас эти государства, где уже давно сменились правительства, принимавшие такие решения, платят за то, что в свое время дали молчаливое согласие использовать их территории в преступных целях (а пытки считаются преступлением).

Тем временем, вчера было объявлено о том, что Миссия ООН в Центрально-Африканской Республике начала расследование по факту пыток гражданина этой страны на ее территории россиянами, предположительно, из частных военных компаний. «Они били меня цепями, железными дубинками, резали ножом по ноге, а также по рукам и плечам. Они выбили мне зуб кирпичом», — утверждает бедняга. Сообщается, что вырвать его из рук садистов удалось благодаря вмешательству местных силовиков, которые пока в свое стране способны хотя бы на это.

Можно ли ожидать, что через какое-то время международный суд обяжет, если не Россию, то российские ЧВК, работающие по контракту в ЦАР, выплатить потерпевшему компенсацию, аналогичную той, что заставляют выплатить Литву? Увы, не факт - ведь ЦАР не входит в Европейский Союз и решения судов вроде ЕСПЧ на нее и ее граждан не распространяются. Ну, а о российских судах и говорить нечего, по крайней мере, при нынешнем режиме.

Напомним, что в конце июля прошлого года в ЦАР уже были методично расстреляны трое российских журналистов, включая нашего брата Орхана Джемаля, и это было сделано, как уже установлено, российскими гражданами и координировалось из России. И если такое можно делать с известными на всю страну журналистами, то что говорить о каком-то попавшемся под руку бедолаге-африканце...

Такова свежая иллюстрация недавно высказанной рупором Кремля мысли, согласно которой, пока Запад вырождается, путинская Россия экспортирует по всему миру свой передовой опыт.