Уйгуры Китаю: докажите, что наши родственники живы

Недавно опубликованное видео с обращением заключенного уйгурского поэта и музыканта Абдурехима Хейита (предположительно), который оказался живым, вопреки первоначальным сообщениям о смерти в китайских застенках, сейчас повсеместно используется всеми силами китайской пропаганды на всех языках, как свидетельство «лживости» всех сообщений об угнетении уйгуров в Синьцзяне. Дескать, один источник сообщил о смерти артиста, все мировые СМИ его перепечатали, турецкий МИД даже обратился к Пекину, а оказывается, он жив на самом деле, а все эти СМИ, активисты и даже турецкий МИД распространяли очевидно лживую информацию. Из чего нам предлагают сделать логичный вывод, что вся информация о репрессиях против мусульман в СУАР тоже не соответствует истине.

Между тем, этнические уйгуры начали глобальную кампанию с требованием от Китая предъявить видеозаписи, доказывающие, что все их пропавшие родственники живы. Уйгуры считают, что одного видео, на котором показан человек, похожий на Абдурехима Хейита, недостаточно, и Китай должен показать всех пропавших людей.

Кампания в социальных сетях была начата во вторник под хэштегом #MeTooUyghur.

«Китайские власти показали видео как доказательство того, что Хейит все еще жив. Теперь мы хотим знать, где миллионы уйгуров?» - сказал Халмурат Харри, активист из Финляндии, который создал хэштег.

Он сказал агентству AFP, что его собственные родители были ранее задержаны, но их освободили в прошлом году.

В сообщениях со всего мира под этим хэштегом уйгуры держат фотографии пропавших матерей, отцов, сыновей, дочерей или друзей.

Напомним, что Китай первоначально отрицал само наличие лагерей для уйгуров. Лишь позднее он признал наличие лагерей, объяснив, что это «центры профессионального перевоспитания». Как говорят уйгурские активисты, даже если Китай сейчас покажет всех их пропавших родственников, как минимум это будет означать, что власти незаконно удерживали людей в течение нескольких месяцев или лет без предъявления обвинений.

Региональное правительство Синьцзяна, которое, согласно государственным СМИ, опубликовало оригинальное видео с Хейитом, пока никак не отреагировало на эту уйгурскую кампанию.