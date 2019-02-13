Президент Египта возглавил Африканский союз

Президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси стал председателем Африканского союза (АС) после встречи глав государств африканского континента в столице Эфиопии в воскресенье.

Этот пост ежегодно передается между пятью регионами континента.

Ожидается, что египетский лидер сосредоточит внимание на борьбе с вооруженными группами на континенте и на реконструкции стран, восстанавливающихся после конфликта.

«Терроризм остается раком, который поражает африканские нации и ворует мечты нашего народа, и мы должны выявлять и бороться с теми, кто финансирует террористическую деятельность на континенте», - сказал Сиси в своем выступлении на ассамблее АС вскоре после своего назначения.

Под руководством Египта блок будет уделять первоочередное внимание посредничеству и "превентивной дипломатии" как одному из ключевых механизмов содействия миру и безопасности на континенте, добавил он.

Сиси берет на себя руководство союзом после руандийского президента Поля Кагаме, который сосредоточился на создании зоны свободной торговли в Африке во время пребывания в должности.

«Нет сомнений в том, что вы (Сиси) решительно продвинете наш союз на новые и более высокие высоты», - сказал руандийский лидер, передавая свой пост президенту Египта.

В последние годы у Каира были крайне неприятные отношения с Африканским союзом.

Египет был изгнан из этого панафриканского органа, в котором состоят 55 стран-членов, в 2013 году после военного переворота под руководством Сиси.

Переворот привел к свержению демократически избранного лидера страны Мухаммада Мурси и привел к власти Сиси. Но позже союз вернул Египет в свои ряды, по тому же сценарию, по которому сейчас Лига арабских государств готова вернуть Сирию.

Между тем, международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность тем, что лидерство Сиси в этом блоке может нанести ущерб правам человека на континенте.

«За время своего пребывания у власти президент Абдуль Фаттах ас-Сиси продемонстрировал шокирующее презрение к правам человека. Под его руководством страна претерпела катастрофическое снижение прав и свобод», - сказала Наджия Бунайм, директор кампании Amnesty в Северной Африке.

«Существуют реальные опасения относительно потенциального влияния его председательства на независимость региональных правозащитных механизмов и их будущее взаимодействие с гражданским обществом», - добавила Бунайм.

Вряд ли есть основания сомневаться, что Египет использует свой срок во главе АС именно для борьбы со всеми проявлениями того, что он считает экстремизмом, а список таковых вещей в представлении Каира весьма широк.

Это первый раз с момента основания АС в 2002 году, когда Египет занимает в нем ведущее место.