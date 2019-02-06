Палестинец избран президентом Сальвадора

На прошедших в центральноамериканском Сальвадоре президентских выборах победил 37-летний популистский кандидат Найиб Букеле. Его победа стала ударом по двум основным политическим партиям, которые правили страной с окончания гражданской войны в 1992 году, и знаком того, что сальвадорцы надеются на настоящие перемены.

Букеле обещает положить конец бушующему в стране криминальному насилию и войне банд, а также создать рабочие места для людей, чтобы они не направляли больше караваны мигрантов в США,

По мнению наблюдателей, его победа представляет собой крупную политическую трансформацию в этой маленькой центральноамериканской стране - конец двухпартийной системы и новая надежда на то, что Сальвадор сможет остановить волну насилия и бедности, которая заставила почти 20 процентов его граждан бежать в США.

Но его победа, замечают аналитики, также сопровождается серьезной обеспокоенностью тем, что его обещание перемен в лучшем случае поверхностно и откроет новую эру коррупции под другим видом.

В основе призыва Букеле лежит также то, что может сделать его уязвимым для неудач: он один может спасти страну.

Несмотря на то, что Букеле, бывший мэр Сан-Сальвадора, находится на политической сцене в течение нескольких лет, он представляет собой политическую загадку. Он начал свою карьеру в левом Фронте национального освобождения Фарабундо Марти (FMLN), но был изгнан в 2017 году после неоднократной критики. В прошлом году он поменял партийную принадлежность, баллотировался или стал президентом от правой консервативной партии GANA.

«В его кампании было много маркетинга, но ему не хватало содержания. Из-за этого трудно представить, что у него будет правительство с твердой перспективой на будущее» - говорит политолог Пабло Бенитес из Университета Сальвадора

Букеле добавляет неопределенности, заявляя, что не имеет политической идеологии – позиция, которая помогла ему завоевать избирателей как слева, так и справа. Критики говорят, что он не сформулировал всеобъемлющего видения того, как он планирует решать основные проблемы страны: насилие, неравенство и миграция. Последняя почти наверняка представит ему непосредственные проблемы, так как следующий мигрантский караван планирует покинуть Сальвадор уже в четверг.

Сальвадор и его проблемы могут показаться достаточно далекими от большинства читателей «Голоса Ислама», но самый интересный факт относительно Букеле заключается в том, что он является палестинцем по происхождению. Его предки приехали в Сальвадор в начале XX века из Иерусалима, как часть османской миграционной волны, которая тогда накрыла Америки. Более того, его отец Армандо Букеле Каттан, умерший в 2015 году, был имамов исламской общины Сан-Сальвадора. К слову, Сальвадор это одна из тех немногих страна в Латинской Америке, вместе с Мексикой, где исламский призыв оказался весьма успешным среди коренного населения страны.

Безусловно, это не причина радоваться мусульманам из-за «первого мусульманского президента Сальвадора». Религиозная идентификация Букеле столь же не ясна, как и его политическая принадлежность. Он сам неоднократно говорил, что не относит себя к какой-либо религии (а значит он точно не мусульманин), и вероятно, в условиях Сальвадора с его 90 % католического населения другой кандидат (если только не не католик) не смог бы выиграть выборы.

Тем не менее, возможные мусульманские корни Букеле вызвали большой скандал в стране, особенно после того, как были опубликованы фотографии, на которых Букеле участвовал в коллективной молитве в мечети Мехико. Букеле признал, что на фотографиях он, но также напомнил, что у него есть фотографии и перед Стеной плача в Иерусалиме и в католическом соборе перед статуей Девы Марии. Он утверждал, что вся его семья — католики, а отец и его братья учились в католических школах, и принятие Ислама было личным выбором отца, тогда как сам он не принадлежит ни к какой религии, хотя верит в Бога и уважает все конфессии. В общем, и нашим и вашим. Это мало помогло судя по всему, так как тут же вспомнили слова покойного имама Армандо Букеле Каттана, говорившего, что его дети воспитаны им в духе Ислама, и он постарался передать им исламскую идентичность.

Как бы то ни было, даже столь строгое католическое население Сальвадора достаточно устало от двухпартийной системы с коррупционными скандалами как в правых так и в левых рядах, чтобы проголосовать за столь темную лошадку как Букеле.

Успех Букеле это также еще один (последний по времени) пример политической активности ближневосточной диаспоры в странах Латинской Америки. Мы уже писали про президента Парагвая, который стал первым президентом арабского происхождения в Парагвае, и девятым вообще в Латинской Америке. А кроме него во многих странах ЛА политики и бизнесмены с сирийскими, палестинскими и ливанскими корнями все больше пытаются влиять на свои страны.

Пока неизвестно, к чему приведет президентство Букеле, но однозначно, эта тенденция должна быть отмечена мусульманами и взята на вооружение. Латинская Америка, в которой живут миллионы потомков мусульманских мигрантов, возможно, станет одним из самых важных фронтов Ислама на Западе.