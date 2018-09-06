Парагвай возвращает свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив

Правительство Парагвая заявило, что оно перемещает свое посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив, менее чем через четыре месяца после открытия новой миссии.

Министр иностранных дел страны Луис Альберто Кастильони заявил в среду, что правительство решило немедленно принять эту меру.

Ранее в этом году тогдашний президент Орасио Картес сделал Парагвай третьей страной, перенесшей свое посольство в Иерусалим, открыв миссию 21 мая. Но новый президент Марио Абдо Бенитес (на фото), вступивший в должность в середине августа, выступил против этого решения.

Бенитес принял решение вернуть посольство в Тель-Авив «для содействия активизации региональных и международных дипломатических усилий, направленных на достижение широкого, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке».

Интересная деталь — Марио Абдо Бенитес является убежденным национал-консерватором и членом той же правой партии Колорадо, к которой принадлежит и бывший произраильский президент Картес. Эта партия была правящей в годы «фашистской» диктатуры Альфредо Стресснера, а сам Бенитес (сын близкого помощника Стресснера) не раз подвергался критике за то, что защищал бывшего парагвайского диктатора.

Но помимо этого, Бенитес еще и первый президент арабского происхождения в истории Парагвая (но уже девятый в истории Латинской Америки). Он потомок ливанских эмигрантов, на что указывает его имя Абдо. Как и по всей видимости его супруга, которую зовут Фатима Диас Бенза. Сыграло ли арабское происхождение нового президента роль в этом решении? Не исключено.

В ответ на этот шаг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал закрыть посольство своей страны в Парагвае.

«Премьер-министр попросил министерство иностранных дел закрыть израильское посольство в Парагвае», - говорится в заявлении офиса Нетаньяху, добавив, что решение Парагвая бросает тень на отношения между двумя странами.

В восторженном заявлении палестинского министерства иностранных дел говорится, что Парагвай пообещал вернуть посольство две недели назад во время визита министра иностранных дел Рияда аль-Малики в южноамериканскую страну.

На самом деле, вся эта история может быть своеобразной репетицией перед сменой внешнеполитического маятника в другой яростно про-израильской стране — США. Также как закончилось правление Орасио Картеса, закончится и президентство Трампа. Сегодня самые дальновидные из израильского аналитического пула уже начинают задумываться о том, что будет после Трампа — в ситуации, когда союз между Израилем и республиканцами США стал еще настолько очевиден, что стал еще одним вопросом, разделяющим демократов и республиканцев, вплоть до того, что поддержка Израиля в демократической среде (даже среди молодых американских евреев) резко упала до рекордных низких показателей.

Израильский аналитик Майкл Коплов в своем недавнем футурологическом эссе

представил разговоры с израильскими чиновниками после гипотетической победы демократического кандидата на выборах в США в 2020 году:

«Мы думали, что Трамп был мессией, и все наши проблемы исчезнут. Как мы были слепы к тому факту, что все, что он сделал, может быть легко отменено? Мы доверяли Биби, когда он сказал нам, что он знает американцев лучше, чем они сами знали, но теперь, когда Трамп ушел, похоже, что нас наказывают». Высокопоставленный офицер АОИ подчеркнул, что дикие колебания в американской политике в зависимости от того, контролируют ли республиканцы или демократы Белый дом, разрушают доктрину безопасности Израиля и делают невозможной любую предсказуемость в долгосрочном планировании.»

В общем, маятник симпатий в палестинско-израильском конфликте может еще неоднократно качнуться в любую из сторон. Именно поэтому, любая победная стратегия должна основываться на терпении и умении выжидать.