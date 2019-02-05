Турция и ООН не признают беженцев из Туркменистана

Юрист стамбульской общественно-правовой организации «Туркпермит» Мурат Эршахин заявил, что мигранты из Туркменистана практически никогда не добиваются получения статуса беженца в Турции. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на радио «Азатлык».

Эршахин говорит, что около 80% обращающихся в их организацию — граждане Туркменистана, желающие легализовать свое пребывание в стране. Однако, за все 13 лет свей работы Эршахин помнит лишь два случая, когда подопечные ему граждане Туркменистана получили статус беженцев.

Проблема в том, говорит Эршахин, что граждане Туркменистана редко могут объяснить турецким чиновникам и представителям ООН, что именно им грозит. Статус беженца присваивается лишь тем людям, которые при возвращении на родину могут пострадать из-за этнических междоусобиц, гражданской войны, иных форм насилия. Экономические проблемы основанием для присвоения статуса беженца не являются.

Тема статуса граждан Туркменистана в Турции стала обсуждаться после того, как в январе турецкие власти приняли решение о депортации уроженца Марыйского велаята Рустама Юсупова. Он в 2007 году бежал в Турцию вместе с невестой, потому что ее семья была против их брака и угрожала им. В 2016 году Юсупов добился получения статуса беженца. Но в 2019 году это решение было аннулировано: миграционная служба пришла к выводу, что, если в Туркменистане нет войны, гражданину ничто не угрожает. Его обязали в месячный срок покинуть страну, а когда он не выполнил это требование — поместили в изолятор. Правда, после того как тема стала освещаться в СМИ, процесс депортации приостановили.

Возвращение в Туркменистан в 2018 году обернулось тюремным сроком для основателя турецкого студенческого общества Омриузака Омаркулыева. Студента, вызванного на родину якобы для участия в предвыборной кампании, приговорили к 20 годам по неясным обвинениям, связанным с государственной изменой.

В тоже время очевидно, что Туркменистан это страна, где существуют значительные проблемы с правами человека. Как мы уже сообщали граждан Туркменистана ожидают преследования даже если они просто провезут в страну Коран, приобретенный в той же Турции.