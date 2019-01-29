Гражданка Туркмении привезла домой Коран и стала невыездной

Гражданка Туркменистана, работающая в Турции, в конце декабря 2018 года приехала домой, чтобы навестить родственников. При досмотре в аэропорту Ашхабада у нее нашли нечто, что и привело к ее немедленному задержанию и дальнейшим проблемам. И нет, это не наркотики или оружие. Это священная книга мусульман — Коран.

Несколько мусхафов (копий) Священного Корана женщина везла в подарок. Тем не менее, для туркменских силовиков это стало поводом ее задержать и допросить. Сообщается, что некие люди в штатском унижали ее, заявляя, что ей должно быть стыдно (!) как женщине, из-за занятий «такими вещами».

Затем силовики потребовали, чтобы задержанная почитала Коран. Она отказывалась делать это без омовения, но силовиков правила фикха не интересуют, как известно, и они настояли на своем. На следующий день к ней пригласили имама одной из мечетей Ашхабада, который подтвердил, что женщина действительно правильно читает Коран.

Лишь через сутки женщину отпустили. Когда она приехала домой, в Лебапский велаят, ее еще несколько раз вызывали на допрос местные правоохранительные органы. А когда она собралась ехать обратно в Турцию, в аэропорту Ашхабада ей сообщили, что выезд из страны для нее теперь закрыт.

К слову, Коран оказался не единственной «проблемой» для туркменских силовиков. Также, их заинтересовал цвет волос и одежда женщины, в том числе почему волосы не окрашены, а одежда темного цвета. По словам женщины она была одета в тот день в чёрный джемпер, а на голове был повязан платок, традиционным для жительниц Туркменистана способом.

На самом деле, это далеко не первый и не единичный случай. Официально в Туркменистане признается суннитский Ислам на государственном уровне, вместе с православным христианством. Строятся мечети, как например помпезная мечеть Туркменбаши Рухы (на фото) - самая большая мечеть в Средней Азии и главная мечеть Туркменистана. Однако на практике любое активное проявление религиозности влечет за собой давление со стороны государства — допросы в полиции, увольнения с рабочих мест и т. д. Даже в официальной идеологии исламская тематика не используется, а вся идеология строится вокруг неких «национальных туркменских традиций» (которые в лучшем случае выдуманы в раннесоветское время, а то и совсем недавно) и культа личности президента Гурбангулы Бердымухамедова.