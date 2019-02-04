Власти РФ «не знают» про угнетение мусульман в Китае



Москва, которую в последние годы кажется касается все происходящее в мире, решила сделать вид, будто не знает об угнетении мусульман в китайском Синьцзяне. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что РФ предпочитает не вмешиваться во внутренние дела Китая, да и вообще, не слышали о каких-то там лагерях, про которые сейчас трубят голоса от ООН до ведущих СМИ и правозащитных организаций мира.

«Я не знаю об этом. Я буквально недавно читал, что США активно этот вопрос ставят, в том числе через свое посольство в Пекине. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран и не пытаемся искать проблемы в наших отношениях», - сказал Лавров, выступая перед студентами Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке, относительно информации о лагерях воспитания в Синьцзяне.

При этом Лавров подчеркнул, что отношения РФ и Китая лучше, чем "за любой исторический период": "У нас взаимоуважительный диалог, мы знаем, насколько остро стоит проблема экстремистов в СУАР, знаем, что не одна сотня, может, и не одна тысяча экстремистов из этого региона Китая воюет в рядах ИГИЛ* и прочих террористических структур в Сирии и в странах Ближнего Востока".

Министр добавил, что российская сторона заинтересована, чтобы координация действий между двумя странами в этой сфере и в целом координация действий между РФ и странами ОДКБ, ШОС была эффективной и способствовала решению проблем тех террористов, которые из Центральной Азии, России, Китая "ищут удачи на Ближнем Востоке, а по мере того, как их оттуда выгоняют, как их там бьют, остатки этих банд пытаются проникнуть обратно в свои страны либо в третьи государства".

"Конечно же, очень важно пресекать подобного рода путешествия", - говорит Лавров.

В общем, сам факт, что разговор о лагерях воспитания наткнулся не только на лавровское незнание, но еще и на тираду о «проблеме экстремистов в СУАР» и как Китаю приходится с ними бороться, говорит о том, что Кремлю по крайней мере абсолютно безразлична судьба уйгуров, а скорее всего он и вовсе поддерживает китайские власти.