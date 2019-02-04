Алжирского президента выдвигают на пятый срок

Партии правящей коалиции Алжира в субботу выдвинули кандидатуру президента Абдельазиза Бутефлика на выборы, назначенные на 18 апреля.

Партии опубликовали совместное письменное заявление после встречи, проведенной в центральном офисе Фронта национального освобождения, заявив, что их кандидатом на предстоящих выборах будет Бутефлика.

Тем временем 26 января крупнейшая исламистская партия Алжира, движение «Мирное общество», выдвинула своего лидера Абдерразака Макри на предстоящие выборы.

Фронт Социалистических сил, самая старая оппозиционная политическая партия в стране, ранее объявила, что будет бойкотировать выборы.

В январе 81-летний президент Бутефлика подписал указ, призывающий избирательную комиссию провести выборы 18 апреля.

Хотя Бутефлика еще никак не отреагировал на призывы к выдвижению его кандидатуры на пятый срок, оппозиция хочет, чтобы он ушел из-за проблем со здоровьем.

Состояние здоровья президента уже не единожды создавало проблемы в работе правительства с 2005 года. Например, отменялись важные встречи, вроде визита германского канцлера Ангелы Меркель. Оппозиция называет его «живым мертвецом», поскольку он прикован к креслу, не дает в последние годы публичных речей и вообще редко появляется на публике. Как в таком состоянии можно выдвигаться в президенты совершенно не ясно.