Молчание Пакистана по поводу китайских мусульман: нет рычагов давления на Пекин?

В одном из недавних материалов мы писали о том, что Китай весьма уязвим перед совершенно цивилизованным давлением, и что решительной ошибкой мусульманских стран, имеющих с ним дело, является игнорирование сугубо экономических мер, способных заставить Пекин отказаться от своей исламофобской политики в отношении китайских мусульманских меньшинств или по крайней мере ее существенно смягчить.

Примерно об этом же, но в отношении Пакистана, пишет Умар Латиф Мисгар, политический аналитик, эксперт по Кашмиру и Ближнему Востоку.

Мисгар утверждает, что отношение властей Исламской Республики (а Пакистан, напомним, официально называется Исламской республикой Пакистан) к угнетению мусульман в Китае вызывает удивление. Речь идет о недавнем интервью турецкому государственному TRT World премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который, когда его спросили о плачевном отношении Китая к мусульманским меньшинствам, решил вместо этого сосредоточиться на экономической выгоде от Пекина. Почти благоговейно, Хан назвал растущую экономическую поддержку Китая Пакистану "глотком свежего воздуха" на фоне "гибели и мрака".

Впрочем, президент Пакистана Ариф Алви пошел еще дальше и в своем недавнем интервью выразил полную поддержку действий Китая по отношению к его мусульманам, в то же время назвав растущую обеспокоенность по поводу репрессий в отношении Ислама ложным «пугалом», призванным давить на Китай.

Конечно это неудивительно, так как Китай, являющийся сейчас крупнейшим торговым партнером Исламабада, пообещал инвестировать около 62 миллиардов долларов США в китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), жизненно важный проект в рамках его амбициозной инициативы One Belt One Road (Один пояс и один путь).

Проект, который уже обвинили в произвольной конфискации земли у местных общин в Пакистане, теперь косвенным образом покупает молчание Исламабада перед лицом грубых нарушений прав человека в отношении китайских мусульман.

Более того, Пекин решил распространить репрессии против уйгурских мусульман за пределы своих границ в Пакистан. Согласно некоторым сообщениям, стремясь успокоить своего могущественного соседа, пакистанские службы безопасности закрыли уйгурские предприятия, неоднократно задерживали уйгурских активистов, проживающих в стране, и закрыли школы, преподающие уйгурский язык.

Кроме того, десятки уйгурских женщин, состоящих в браке с пакистанскими гражданами, были разлучены со своими детьми и помещены в центры заключения Синьцзяна.

Рассматривая Пекин в качестве своего стратегического регионального союзника против главного конкурента (Индии) и как жизненно важного партнера, который мог бы сыграть центральную роль в возрождении молодой экономики страны, Исламабад решил молчать о масштабных злоупотреблениях Китая. Это резко контрастирует с его громкой позицией в отношении нарушений прав человека в таких местах, как Палестина, Мьянма (хотя там тоже эта позиция появилась не сразу) и контролируемый Индией Кашмир.

Проблема в том, утверждает Мисгар, что правящий класс Пакистана по-прежнему убежден, что даже малейшая критика может оказаться подрывной для его особых отношений с Пекином и, возможно, даже сорвать флагманский проект КПЭК. Реальность, однако, представляет собой гораздо более сложную картину.

Ошеломляющие 85 процентов китайского импорта нефти проходят через Малаккский пролив, узкий морской коридор, соединяющий Индийский и Тихий океаны. Эксперты отмечают, что КПЭК существенно ослабит зависимость Пекина от коридора, совместно контролируемого Индонезией, Малайзией и Сингапуром.

В то время как страны, контролирующие пролив, в основном поддерживают теплые отношения с Китаем, Малайзия и Индонезия являются сторонами, в разной степени вовлеченными в горячие споры из-за Южно-Китайского моря.

Учитывая тот факт, что Индия недавно предприняла серьезные шаги по установлению контроля над ним, необходимость прекратить свою чрезмерную зависимость от этого коридора становится все более насущной для Пекина.

В этом сценарии, вместо того, чтобы рассматривать проект как препятствие, Пакистан мог бы рассматривать его как точку стратегического влияния и поощрять Пекин к соблюдению международных норм в области прав человека, пишет Мисгар. Тем не менее, до тех пор, пока Исламабад сталкивается с враждебной администрацией в Вашингтоне, страна вряд ли станет бросать вызов Китаю.

Пока что Пекин, похоже, одерживает верх и, вероятно, ему даже сойдет с рук ужасное обращением с мусульманами, но согласованные усилия международного сообщества, и в частности Пакистана, могут заставить Китай изменить курс и облегчить продолжающиеся страдания мусульманского меньшинства.