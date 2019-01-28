Навальный: "кастрация или обрезание"?

На днях Алексей Навальный неплохо прошелся по "главному акту идиотизма", как он метко охарактеризовал идолопоклонническо-милитаристскую истерию вокруг возвращения в Россию из Лаоса чехословацких танков Т-34.

Мы сами регулярно в жестких тонах пишем о подобном государственном идолопоклонничестве за счет граждан России разных вероисповеданий и национальностей. Однако в данном комментарии Навального мы обратили внимание на этот небольшой фрагмент.

Как и Навальному, нам "государственное язычество вот здесь (в горле) и оно уже просто невыносимо".

И мы согласны с тем, что "наше государство (насколько оно наше, конечно, это отдельный вопрос) превратилось в государство каких-то диких нелепых шаманов".

Но вот на счет фразы о том, что "в прекрасной России будущего... никакого шаманизма кроме как на территориях крайнего Севера, где это традиционная религия" не будет, хотелось бы поточнее.

Мы как мусульмане - последние, кого можно заподозрить в симпатиях к шаманизму, который является даже не религией Людей Писания, а чистым язычеством. Но нас в данном случае волнуют перспективы не шаманистов, а мусульман в этой "прекрасной России будущего".

Ведь, если Навальный заявляет о том, что религии, чуждые для большинства ее населения, то есть, православных русских, смогут существовать только на территориях, где они традиционны, то по этой логике завтра можно будет и практику Ислама ограничить территориями мусульманских республик РФ. Тем более, что ранее тот же Навальный уже давал понять, что мечетей в Москве слишком много, а также выступал с нападками на массовые праздничные молитвы или ношение женщинами хиджаба.

Конечно, если очень постараться, из контекста выступления Навального можно сделать вывод, что он имел в виду именно государственный шаманизм, которого не будет в его "прекрасной России будущего". И если он считает допустимым, например, использование на официальных мероприятиях в местах проживания народов Крайнего Севера шаманистских ритуалов и символов, но хочет сказать, что в остальной России их не будет, то это одно.

Однако ответственность политика, желающего возглавить страну, в которой живут представители разных народов и конфессий, заключается в том, чтобы крайне аккуратно излагать свои мысли по таким чувствительным для них вопросам. Иначе это с полным основанием может быть воспринято ими, как в известном анекдоте, когда пациент прибежал в хирургическую клинику, потребовав сделать ему кастрацию. А когда с изумлением обнаружил результаты операции, сказал, что, оказывается, имел в виду обрезание...