«Братья-мусульмане» призвали к созданию объединенной египетской оппозиционной группы за рубежом, чтобы помочь восстановить контроль над страной после военного переворота в июле 2013 года, в результате которого к власти пришла хунта во главе с Абдуль-Фаттахом ас-Сиси.

В заявлении, посвященном восьмой годовщине революции 25 января 2011 года, объявленная вне закона группа заявила, что целью объединенной оппозиции будет избавление Египта от военного правления и освобождение политических заключенных из тюрьмы.

Братья-мусульмане - старейшая и наиболее влиятельная исламистская группа в Египте - призвали египетских судей-экспатриантов взять на себя руководство конституционным органом, указав, что отдельные лица или группы за рубежом могут помочь работе оппозиции.

В интересах египетской революции и защиты оппозиции в заявлении также подчеркивается необходимость держаться подальше от тех, кто выступает за применение насилия.

БМ выдвинули на первый план статьи Конституции 1923 года, касающиеся индивидуальных и общественных свобод, в частности независимости судебных органов.

Напомним, что Братья-мусульмане были объявлены египетским правительством в декабре 2013 года «террористической группировкой», а средства и активы, принадлежащие членам группы, были конфискованы. Сотни сторонников были арестованы, причем многим грозит смертная казнь.

Братство отказывается принять правительство Сиси и заявляет, что вернется на политическую арену при поддержке населения. Однако Сиси принял закон, запрещающий демонстрации без предварительного одобрения полиции, что душит протестное движение на корню.

Правозащитники, группы гражданского общества и НПО также стали жертвами.

По данным Human Rights Watch (с которыми Каир, разумеется, не согласен) в египетских тюрьмах содержатся до 60 000 политических активистов.