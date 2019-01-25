ХАМАС отказался от финансовой помощи Катара

ХАМАС отклонил катарский пакет помощи для Газы, заявив, что не допустит, чтобы эта помощь использовалась в качестве политического «корма» на предстоящих выборах в Израиле. Израиль заблокировал доставку помощи в блокированный палестинский анклав ранее на этой неделе.

В четверг израильские СМИ сообщили, что кабинет безопасности страны согласился разрешить катарскому посланнику ввезти деньги в Газу на сумму 15 миллионов долларов США уже в пятницу, спустя несколько дней после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу.

Израильская газета Гаарец пишет, что перевод средств должен был начаться в четверг, а затем деньги должны быть выданы гражданским служащим в Газе в пятницу днем.

Эта выплата была третьей из шести запланированных траншей на общую сумму 90 миллионов долларов.

Однако в четверг представитель ХАМАС заявил, что они отклонят предложение о помощи.

Халил Хайя, высокопоставленный член ХАМАС, сказал, что он обсудил ситуацию с послом Катара Мухаммадом аль-Эмади, описав способ, которым израильтяне разрешили помощь, как попытку «шантажа палестинского народа» и «оскорбление Катара».

«Мы заверяем наш народ и наших братьев в Катаре, что мы приветствуем их роль и ценим их усилия, как шейха Тамима, министра иностранных дел Абдуллаха Аль Тани и посла Аль-Амади», - сказал он в своем заявлении.

«Наш народ и сектор Газа не будут участвовать в шантаже или внутренних выборах Израиля».

Напомним, что тема катарской помощи Газе является одним из самых жгучих вопросов в нынешней избирательной кампании в Израиле.