Население России сократилось впервые за 10 лет



Численность населения Российской Федерации в 2018 году сократилась почти на 87 тысяч человек и составляет сейчас чуть более 146,5 миллионов. Для сравнения, численность населения 1 января 2018 года составляла около 146 миллионов 880 тысяч человек. Последний раз население сокращалось в 2008 году, после чего наблюдался рост. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на предварительные оценки Росстата. О причинах сокращения численности не сообщается, но думается, что они и так понятны всем, кто живет в России.

Эксперты среди причин убыли населения называют сокращение рождаемости, так как в так называемый "детородный возраст" вступило малочисленное поколение 1990-х годов. Это значит, что в дальнейшем процесс сокращения населения только усилится.

В августе еще Владимир Путин в телеобращении к россиянам отметил, что страна в 2020-х годах столкнется с демографическими проблемами. По его словам, каждые 25-27 лет во взрослую жизнь в России вступает меньшее число граждан, чем могло и должно было бы быть.

Напомним, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Самая высокая смертность, по её словам, зафиксирована в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

Еще в марте Путин во время выступления перед Федеральным собранием говорил, что демографические проблемы могут стать серьезным ограничением для роста экономики. "Не будет трудовых ресурсов", — сказал он.

Путин тогда подчеркнул, что необходимо ответить на эти вызовы и обеспечить в предстоящие десятилетия устойчивый рост численности населения России. Как это сделать? Пока что самый простой и проверенный способ это увеличение миграции — желательно славянской из Украины и Беларуси, но сойдет и азиатской.

Отметим, что ряд аналитиков считает, что даже эти цифры являются сильно завышенными, и на самом деле население России существенно меньше.