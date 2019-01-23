Германия закрывается для беженцев из Грузии и трех стран Магриба

В пятницу нижняя палата парламента Германии одобрила спорный закон об ограничении ходатайств о предоставлении убежища у беженцев из Грузии и трех стран Магриба - Алжира, Марокко и Туниса, сообщает Reuters.

Около 509 немецких законодателей, в основном из консервативно-левого коалиционного правительства канцлера Ангелы Меркель, проголосовали за закон, в котором Грузия, Алжир, Марокко и Тунис были объявлены «безопасными странами происхождения».

Также 138 законодателей, в основном из оппозиционных Левой партии и партии зеленых, проголосовали против законопроекта.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер защитил план правительства, заявив, что в прошлом году менее 3 процентов ходатайств о предоставлении убежища из этих четырех стран были признаны заслуживающими доверия.

Он сказал, что новое законодательство ускорит обработку заявлений о предоставлении убежища и позволит быстрее депортировать нелегальных мигрантов.

Законодательство все еще нуждается в одобрении верхней палаты парламента, где оппозиционные зеленые и левая партия планируют его заблокировать.

В целом, это ожидаемый и безусловно разумный шаг, учитывая, что ни Грузия ни три магрибинские страны не являются зонами боевых действий, а мигранты из этих стран в основном движимы экономическими причинами, а не войной, в отличие от беженцев из Сирии и Ливии, например.