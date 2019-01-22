Крымский суд вынес приговор членам «Таблиги Джамаат»

В аннексированном Крыму судья Верховного суда Сергей Погребняк огласил приговор по делу Таблиги Джамаат.

Как сообщает правозащитное объединение «Крымская солидарность», Ренат Сулейманов осужден по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России на 4 года лишения свободы и год ограничения. Талят Абдурахманов, осужденный по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России, – 2 с половиной года условно, ограничение – год и испытательный срок – два года. Сейран Мустафаев и Арсен Кубединов осуждены по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России к условным срокам заключения.

Напомним, что 16 января в российском Верховном суде Крыма обвинение потребовало назначить фигурантам дела Таблиги Джамаат наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком от 4 до 5 лет с испытательным сроком.

Гособвинитель попросил суд вынести приговоры: Ренату Сулейманову – 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы действий 2 года и зачесть время пребывания в СИЗО – 1 год за полтора. Таляту Абдурахманову, Арсену Кубединову, Сейрану Мустафаеву – 4 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Ранее в суде по делу членов ячейки религиозной организации «Таблиги Джамаат» заслушали обвиняемых, которые отрицают свою вину и утверждают, что не вели на встречах «разговоры экстремистского характера».

«Мы сознательно никогда не говорим о политике, не обсуждаем каких-то национально-бытовых особенностей разных народов, стараемся избегать таких вопросов, которые могут стать предметом раздора между людьми... Там есть слова, когда речь идет о необходимости осуществлять призыв (к соблюдению канонов Ислама) мягко...» – отмечал в своем выступлении Ренат Сулейманов.

На вопрос прокурора о том, ставили ли в известность местного имама таблиговцы, когда проводили свои собрания, Сулейманов заметил, что для разговоров об Исламе и для молитвы не обязательно ставить в известность имама. Тем более, что встречи единомышленников носили характер частных бесед.

В целом, все независимые наблюдатели отмечают, что дело крымских таблиговцев было таким же абсурдным и бесстыдным, как многие другие политические суды над мусульманами в РФ. В частности, совершенно нелепой была т. н. «экспертиза», которая определила печатные материалы Таблиги Джамаат в качестве экстремистской литературы. К слову, это тоже отметил Сулейманов в ходе своего выступления в суде.

Например, он отметил специально слово «шахид», которое лингвисты в экспертном заключении истолковали как «фанатик, готовый умереть», по всей вероятности, за свои религиозные убеждения. Сулейманов отметил, что такое толкование присуще только одним, атеистическим источникам, в то время как в другой литературе, которую использовали эксперты-лингвисты, это слово имеет совсем другое значение. По его словам, «шахид» можно трактовать в значении «свидетель божественного величия», а переводить это в плоскость религиозного фанатизма – оскорбление мусульман. «Если учеников Христа кто-то назвал бы фанатиками-смертниками, это бы трактовалось как оскорбление чувств верующих», – заметил Ренат Сулейманов.

Всего Сулейманов только на одном из заседаний суда привел с десяток грубейших ошибок, указывающих на невежество «экспертов».

К сожалению, несмотря на явное невежество обвинения, справедливого суда не вышло. Да и скажем прямо, никто его и не ждал, так что тут даже жаловаться не на что. А мы просто запомним — сегодня в России стало на несколько невиновных осужденных мусульман больше.