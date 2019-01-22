Египет собирается переместить 51 000 госслужащих в новую столицу

Египет планирует перевести около 51 000 государственных служащих в новую административную столицу (НАС), начиная со следующего года, согласно проектам, которые видело издание «Аль-Маси Аль-Йаум».

Государственные служащие из 31 департамента, в первую очередь из Министерства финансов, будут перемещены в два этапа, детали которых должны быть уточнены в ближайшие несколько месяцев. Персонал будет перемещен в соответствии с его оценкой на тесте способностей; те, у кого есть желаемые навыки, такие как знание английского языка, с большей вероятностью обеспечат себе место в новом городе, призванном ослабить демографическое давление на Каир.

Переедут также более 3000 сотрудников из министерств иностранных дел, социальных служб и электроснабжения, соответственно, и более 2000 сотрудников из Министерства здравоохранения и Министерства юстиции.

Строительство НАС является главным приоритетом в правительственном плане устойчивого развития на 2030 год, и все работы по проекту должны быть завершены в этом году. Предполагается, что на восточной окраине Каира между Нилом и Суэцким каналом разместятся около 6,5 миллионов человек.

Тем не менее, остаются сомнения относительно того, как будет завершен многомиллиардный проект, после того как переговоры между Египтом и китайской компанией China Fortune Land Development Co. (CFLD), которой было поручено завершить строительство делового района города, провалились в прошлом месяце из-за разногласий о том, как делиться доходами.

Два года тяжелых переговоров, как сообщается, подошли к концу, когда CFLD отказался предоставить Египту 40 процентов прибыли, которую он требовал, предлагая только 33 процента.

«Мы посчитали, что это неприемлемо, особенно потому, что у них будет участок премиум-класса», - сказал представитель египетской компании Халед аль-Хусейни, курирующий новый столичный проект.

Сообщается, что переговоры между Каиром и находящимся в Дубае ПАО Emaar Properties по разработке другого участка в НАС также зашли в тупик. Ранее обе стороны изо всех сил пытались прийти к соглашению в 2015 году, когда Emaar должен был возглавить мегапроект, но впоследствии был отвергнут, когда китайские компании выразили заинтересованность в финансировании.

Продолжающиеся переговоры отражают борьбу Египта за привлечение ведущих иностранных компаний в проект развития. Экстравагантная цель президента Абдуль-Фаттаха ас-Сиси по превращению полосы пустыни площадью 700 кв. км в деловой и жилой центр неспешно привлекает финансирование, поскольку инвесторы опасаются участвовать в проекте в условиях сохраняющейся экономической неопределенности.

Несмотря на плавающую валюту и принятие строгих мер жесткой экономии в рамках соглашения об условном кредите с Международным валютным фондом (МВФ), прямые иностранные инвестиции в Египет сократились на 200 млн долл. США до 7,7 млрд. долл. США в 2017-2018 финансовом году, согласно данным центрального банка, причем большая часть финансирования по-прежнему сосредоточена в газовом и нефтяном секторах.

Работа над NAC все еще продолжается, она была начата министерством жилищного строительства, военными и египетскими подрядчиками, которые приобрели небольшие участки земли.