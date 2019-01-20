На Кавказе снова обсуждают инцидент с похищением невесты

В Северной Осетии обсуждается ролик про похищение девушки, при котором подруга невесты старалась помешать похитителям.

Видео, на котором молодые люди насильно заталкивают укутанную в бурку девушку в машину без номеров вызвал бурную реакцию, часть комментаторов назвали этот поступок дикостью и потребовали привлечения похитителей к уголовной ответственности.

С требованием ужесточения уголовного преследования активистки открыли петицию на Change.org, где к началу 19 января петицию подписали свыше 800 человек.

Однако правоохранительные органы уже установили личность похитителя и похищенной. Как рассказали журналистам в МВД РСО, похищенная для женитьбы невеста не удерживается в доме жениха против её воли. По информации ведомства, зачастую предсвадебное похищение невест происходит с обоюдного согласия сторон, что проверяется оперативно-следственными группами.

Говоря о необходимости ужесточения уголовного преследования за подобные похищения, эксперты отмечают, что нынешний закон УК РФ ст. 126 "похищение" мягким не назовёшь, организованной группе лиц за похищение может грозить лишение свободы до 15 лет. В северокавказских республиках, таких как Чечня и Ингушетия, против практики похищения невест действуют ещё и штрафы в размере до 200 тысяч рублей. Благодаря разъяснительным мерам имамов и представителей власти, вайнахским республикам удалось значительно сократить практику подобного обычая.

Причины бытующей джахилийской практики в мусульманском и даже осетинском кавказском обществе общественники объясняют экономическими интересами.

Руководитель общественной организации "Высший совет осетин" Руслан Кучиев отметил в беседе с журналистами, что обычай похищения невест практикуется из-за финансовых трудностей семей женихов, которым в случае похищения не нужно проводить светскую свадьбу с застольем. По подобным причинам Кучиев рекомендует осетинским горе-женихам обращаться за помощью в их организацию.

"Можно же сделать свадьбу на 20 человек? Тем не менее, к нам никто с такими просьбами не обращался", - посетовал Кучиев.

Как мы уже писали, подобная практика, имеющая корни в адатах, идёт в противоречие с Шариатом, тем более, если речь идёт о похищении невесты против её воли. Тем не менее, как пережиток прошлых суровых реалий в наше время этот адат трансформировался в прикрытие для тех семей, кто не хочет тратиться на свадьбу, зачастую это делается в интересах и с согласия обеих сторон, либо из своеобразного представления о "романтике". Принципиальные же похищения из-за невзаимной любви по словам экспертов тоже имеют место быть, но редко, а жертвы таких похищений и их семьи стали чаще обращаться в правоохранительные органы за помощью.