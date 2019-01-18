«Культ личности» Путина? Нет, «культ благодарности»!

Интересное продолжение получила история с комментарием Дмитрия Пескова относительно «культа личности» Путина в Грозном, где ему, якобы, самое место.

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заверил корреспондента "Национальной службы новостей", что "ни о каком культе личности Владимира Путина в Чечне не может быть и речи".

"В данном случае имеет место быть не культ личности, а культ благодарности решительному и сильному руководителю, который всемерно поддержал чеченский народ в его борьбе с международным терроризмом. Человек, который поддержал чеченский народ в тяжелую минуту, без которого думать о цветущей Чеченской республике было бы невозможно. Это культ благодарности чеченского народа сильному, умному, мудрому президенту, не более того. Никаких бронзовых оттенков в решении чеченских властей нет", – сказал он.

Реакцию Путина на присвоение его имени объектам в Чечне Умаров назвал адекватной. "Я думаю, что Владимир Владимирович, как человек скромный, вполне адекватно отреагировал на такое решение руководства республики", – добавил министр.

В то же время Умаров не видит никаких проблем в том, что Дворец дзюдо будет носить имя президента.

"Если строится новый зал дзюдо, разве это плохо? А что такого плохого в том, что оно будет носить имя Путина? Путин – мастер спорта по дзюдо. Путин – человек, который на очень высокую планку поднял этот вид спорта. Почему бы и нет? Все по делу. Не надо проводить аналогии с покойным Иосифом Виссарионовичем Сталиным", – призвал чиновник, прекрасно понимающий, что аналогия с культом советских вождей это первое, что придет в голову любому разумному человеку.