Столица Чечни: «особый случай» для культа личности Путина



Любопытное заявление прозвучало из уст пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Фактически, он определил нынешние условия и границы откровенного культа личности Путина.

По словам Пескова президенту не нравится, когда его именем называют различные объекты, но столица Чечни, город Грозный, это «особый случай».

В интервью "Аргументам и Фактам" спикер Кремля отвечал на вопрос, нет ли признаков культа личности в том, что в столице Чечни есть проспект имени Путина и планируется строительство Дворца дзюдо имени главы государства.

"Путину это не нравится, он сам об этом не раз говорил. Но такая ситуация, как в Чечне, все же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился. Поэтому это особый случай", – сказал Песков.

На самом деле, у такого «скромного» подхода есть своя историческая традиция. В 1921 году при аннексии Грузии, красноармейцы захватили Пойлинский мост через река Кура, и написали Ленину, что решили назвать мост его именем. Ильич не возражал, да и зачем, если он сам спокойно отправлял телеграммы в Симбирск, без всякой ложной скромности подписывая адрес «...улица Ленина».

Так что, вполне возможно, что и Дворец дзюдо имени Путина без всякой ложной скромности откроет сам Путин. Особый случай.

Но если уж пользоваться советскими аналогиями, то стоит помнить, что все особые случаи Кавказа за несколько лет стали особыми случаями для всей страны.