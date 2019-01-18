Палестинца, осужденного за продажу земли израильтянам, освободят

Израильские СМИ сообщают, что палестинец, получивший пожизненное заключение за продажу имущества на оккупированной территории израильтянам, будет отпущен в США.

По словам Хаарец, ожидается, что палестинец Исаам Акел, который также имеет гражданство США, покинет оккупированный Западный берег для транспортировки в США в ближайшие дни.

Палестинская администрация (ПА) находилась под огромным давлением Израиля и США, требующих освободить 55-летнего палестинца.

Никаких официальных заявлений не было сделано ни ПА, ни Израилем ни США, после сообщений о скором освобождении Акела.

В декабре суд Рамаллы приговорил Акела к пожизненному заключению с каторжными работами после того, как он был признан виновным в продаже земли в Старом городе аннексированного Восточного Иерусалима израильским евреям.

Согласно палестинскому информационному агентству Wafa, верховный суд Рамаллы признал его виновным в нарушении уголовного кодекса 1960 года, который запрещает продажу земли иностранному государству.

Его обвинили в том, что он был посредником между палестинским владельцем дома и Ateret Cohanim, еврейской организацией, которая работает над созданием еврейского большинства в Старом городе.

Преступление может привести к смертной казни в соответствии с палестинским законодательством, но президент Махмуд Аббас никогда не ратифицировал смертный приговор.

После задержания Акела израильская полиция дважды арестовывала палестинского губернатора Иерусалима Аднана Гейта в связи с их расследованием этого дела и совершала набег на его офис.

В ноябре посол США в Израиле Дэвид Фридман назвал продолжающееся задержание Акел "противоречащим ценностям США и всех, кто выступает за дело мирного сосуществования".

«Мы требуем его немедленного освобождения», - сказал он.

Израиль захватил оккупированный Западный берег и Восточный Иерусалим у Иордании в арабо-израильской войне 1967 года и объявил Иерусалим своей «неделимой столицей», в то время как ПА считает Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.