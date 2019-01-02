Палестинца, продавшего землю израильтянам, приговорили к пожизненному заключению

Суд Рамаллы приговорил палестинца к пожизненному заключению с каторжными работами после того, как он был признан виновным в продаже земли в Старом городе Иерусалима израильским евреям.

По сообщению палестинского информационного агентства Wafa, в понедельник Верховный суд Рамаллы признал человека виновным в нарушении уголовного кодекса 1960 года, который запрещает продажу земли иностранному государству.

Это преступление может привести к смертной казни в соответствии с палестинским законодательством, но президент Махмуд Аббас никогда не ратифицировал смертный приговор.

Израильские СМИ опознали этого человека как Исаама Акеля, палестинско-американского гражданина и жителя оккупированного Восточного Иерусалима.

Источник в суде подтвердил агентству AFP, что осужденным был Акель, добавив, что он может обжаловать это решение.

Такие продажи земли считаются предательскими среди палестинцев, обеспокоенных тем, что израильские поселенцы покупают недвижимость в аннексированном Восточном Иерусалиме.

Дело Акеля вызвало ожесточенные споры сразу же после его ареста.

«Нам известны сообщения о том, что гражданин США был осужден палестинским судом», - сказал американский чиновник.

«Когда гражданин США находится за границей, правительство США оказывает всю необходимую консульскую помощь».

После задержания Акела израильская полиция дважды арестовывала палестинского губернатора Иерусалима Аднана Гейса в связи с расследованием этого дела и совершала рейды на его офис.

В ноябре посол США в Израиле Дэвид Фридман в Твиттере назвал продолжающееся задержание Акеля «противоречащим ценностям США и всем, кто выступает за дело мирного сосуществования».

«Мы требуем его немедленного освобождения», - сказал он.

Напомним, что израильтяне захватили оккупированный Западный берег и Восточный Иерусалим у Иордании в результате арабо-израильской войны 1967 года.

Израиль провозглашает Иерусалим своей «неделимой столицей», в то время как Палестинская администрация рассматривает Восточный Иерусалим как столицу своего будущего государства.