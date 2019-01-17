Крымское дело Таблиги Джамаат: обвинение требует до пяти лет колонии

В Верховном суде аннексированного Россией Крыма 16 января обвинение потребовало назначить фигурантам «дела Таблиги Джамаат» наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком от 4 до 5 лет с испытательным сроком, сообщают Крым.Реалии.

Общественное объединение «Крымская солидарность» сообщает, что гособвинитель попросил суд вынести следующие приговоры: Ренату Сулейманову – 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы действий 2 года и зачесть время пребывания в СИЗО – 1 год за полтора. Таляту Абдурахманову, Арсену Кубединову, Сейрану Мустафаеву – 4 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Следующее заседание суда состоится 21 января, тогда же подсудимые выступят с последним словом.

Ранее в суде по делу членов ячейки «Таблиги Джамаат» заслушали обвиняемых, которые отрицают свою вину и утверждают, что никогда не вели на встречах «разговоры экстремистского характера».

Напомним, что российское управление ФСБ по Крыму 2 октября 2017 года отчиталось о ликвидации трех ячеек организации «Таблиги Джамаат».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 3 октября арестовал крымчан Рената Сулейманова, Арсена Кубединова и Талята Абдурахманова по подозрению в участии в движении «Таблиги Джамаат».