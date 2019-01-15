Египет продлил режим чрезвычайного положения

В минувшее воскресенье египетский парламент одобрил президентский указ о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает официальная газета правительства.

Это уже седьмой раз, когда с апреля 2017 года чрезвычайное положение продлевается на три месяца.

Решение будет действовать с раннего утра вторника, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси впервые объявил трехмесячное чрезвычайное положение в апреле 2017 года после того, как в результате двух взрывов погибли 45 человек в северном Египте.

Чрезвычайное положение позволяет властям принимать исключительные меры безопасности, включая передачу подозреваемых в терроризме в суды государственной безопасности, введение комендантского часа и конфискацию газет.