Алжир: 2018 год стал первым за тридцать лет годом без заметных терактов

Алжир отмечает, что 2018 год стал первым за почти три десятилетия годом, когда в стране не было крупных террористических актов.

В докладе, подготовленном агентством Anadolu, говорится, что последний относительно крупный террористический акт в Алжире произошел в августе 2017 года, когда террорист-смертник напал на полицейский участок в городе Тиарет, в 300 километрах к юго-западу от столицы.

С тех пор прошло 16 месяцев без каких-либо крупных террористических атак, за исключением случайных столкновений в горных районах между военными и террористическими группами, связанными с Аль-Каидой в Исламском Магрибе.

Напомним, что в 1992 году политический кризис в Алжире запустил затяжную войну между режимом и группировками боевиков, возникшими после того, как армия отменила парламентские выборы, на которых победил Исламский фронт спасения. Долгая война с различными группировками сделала Алжир одной из самых опасных стран на земле и унесла жизни по некоторым оценкам сотен тысяч людей.

Поздравляем Алжир и надеемся, с помощью от Всевышнего, на мир и свободу в Алжире и всем Магрибе.