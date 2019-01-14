Генералы поднимают тост за третью чеченскую войну - Ахмед Закаев

Представитель правительства Ичкерии в изгнании, военный командир и участник двух чеченских войн Ахмед Закаев в своём интервью Кавказ.Реалии ответил на вопросы о судьбе Чечни и о личности Рамзана Кадырова в современной России.

По мнению Закаева, травля главы Чечни и внимание к чеченцам в российских СМИ не случайны - в обществе поддерживают негативное отношение к чеченцам и демонизируют образ главы Чечни для последующего решения "чеченского вопроса". Порешать чеченскую проблему, по заявлению Закаева, больше всего хотят российские военные, недовольные последствиями второй чеченской войны.

Военные и сотрудники спецслужб уверены, что у них украли победу. Победа для них заключается в возможности делать на этой территории все, что заблагорассудится. Но им мешают "кадыровцы", которые договорились с Путиным. Договор прост: лояльность в обмен на Чечню. Путин отдал им Чечню как вотчину. Разумеется, такое положение не устраивает российских силовиков, которые рассчитывали, что Чечню отдадут им, но Путин сделал ставку на самих чеченцев. - уверен Закаев

Но недовольны этим не только люди в погонах. Закаев напомнил об отношении к Чечне и личности Кадырова российской оппозиции. Не важно, системная это оппозиция или несистемная, по этому вопросу у "борцов с путинским режимом" редкое единодушие с силовиками и кремлёвскими политиками, "их основная задача – вернуть Чечню под контроль" - отметил Закаев.

Говоря о свободе слова, оппозиционной активности в Чечне и о роли Кадырова в уголовном преследовании правозащитника Оюба Титиева, Закаев напомнил, что выстроенная внутренняя политика в Чечне - детище президента Владимира Путина. По словам военно-политического эмигранта, изменений в этом вопросе не предвидится, пока в Кремле придерживаются репрессивной политики по отношению к Северному Кавказу.

Возвращаясь к российским оппозиционным журналистам и планам военных, Кавказ.Реалии напомнило о публикации российского оппозиционера Олега Кашина о том, что россияне считают чеченские войны проигранными. На вопрос журналиста о планах российского генералитета, Закаев сообщил, что по его информации военные готовятся к реваншу.

По нашей информации, российские генералы на своих застольях первый бокал поднимают за третью чеченскую военную кампанию. Пока конструкция держится на Кадырове, которому покровительствует Путин. Военные и эфэсбэшники поддерживают Путина во всем, кроме чеченского вопроса. Они, повторюсь, недовольны тем, что Путин отдал республику Кадырову.



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По мнению Закаева, война в Чечне для военных - это ещё как отработанный трамплин в карьере. Здесь к словам Закаева можно добавить, что на чеченских войнах поднялись по карьере и заработали народную любовь не только военные, но и сам Путин. Именно при античеченской истерии и за его "заслуги" по усмирению Чечни Владимир Путин в свой первый президентский срок заработал высокую лояльность населения.

Но военные, по словам Закаева, не только готовятся сами, но готовят к этому и российское общество посредством СМИ. В качестве примера полит-эмигрант напомнил о скандалах и инфоповодах по поводу суммы на содержание резиденции Кадырова, а также о стереотипе, что на содержание Чечни и прихотей Кадырова тратятся баснословные деньги, который "якобы ворует деньги у россиян", - пояснил Закаев. В противоположность этому Ахмед Закаев напомнил о расследованиях Навального о друзьях Путина, чьи масштабы хищений "Кадырову даже не снились!"

Нынешнюю информационную политику журналистов по чеченской теме Закаев сравнил с информационным фоном 90-ых.

"Для начала первой войны заговорили о чеченском авизо. Все беды россиян – нищету и разруху – списывали на чеченцев, которые якобы крадут их деньги.

Российские СМИ писали также о несуществующей чеченской мафии, которая тормозит развитие экономики. Сегодня доподлинно известно: все, кого называли авторитетами чеченской мафии, сотрудничали со спецслужбами. Тот же "мафиози" Руслан Атлангериев являлся нештатным агентом КГБ (впоследствии ФСБ). И таких примеров я могу привести сотни.

Перед второй кампанией в Чечню заслали людей, пропагандирующих ваххабитскую идеологию. Российские спецслужбы стали похищать людей. Вспомните исчезновение трех журналистов ОРТ, до сих пор никто не знает имен преступников. Чечня – республика маленькая, рано или поздно там все вскрывается. Но не здесь", - напомнил Закаев.

По мнению Ахмеда, такая информполитика дала плоды - инфоповоды с упоминанием Рамзана Кадырова в обществе обсуждают намного активнее, чем с упоминанием Игоря Сечина или Виктора Золотова, "россиян раздражает, что Путин, который обещал замочить чеченцев в сортире, позволяет Кадырову неплохо жить", - отмечает Закаев.

Всё это говорит о том, что спецслужбы и военные готовят почву для начала военных действий, считает Закаев, добавляя, что это не произойдёт при Путине, "но Путин не вечен. А генералитет и спецслужбы вечны", - заявил собеседник издания.

Здесь стоит напомнить, что у всего живого есть свой конец, и конец настанет даже российскому генералитету и спецслужбам, которые не хотят оставлять Северный Кавказ и другие мусульманские регионы северной Евразии в покое.

То, что российские военные готовятся к реваншу, мы осторожно предположили и в своём материале о наращивании российской военщины на Северном Кавказе. Напомним, что по планам министерства обороны РФ, на Северном Кавказе планируется формирование как минимум двух новых дивизий и одного военныого полигона. Обе дивизии и полигон планируется создать в соседних с Чечнёй регионах - Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии.