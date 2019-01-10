Гвинея - еще одна африканская страна, разрешившая многоженство

В западноафриканской Гвинее после трехмесячных переговоров между законодателями, в субботу 29 декабря 2019 года были наконец-то внесены поправки в закон, регулирующий семейные отношения. Причем, наиболее спорные изменения касаются многоженства.

До сих пор многоженство было запрещено для гражданских браков в Гвинее, хотя оно широко практикуется в религиозных браках (никах), и никто никогда не был за это наказан.

Многоженство (полигамия) - это многовековая практика в Африке, которая вовсе не исчезла из современной жизни. Она имеет как культурное, так и религиозное происхождение, и является общепринятой в 26 из 54 африканских стран, особенно в странах с мусульманским большинством.

Разумеется, находятся и критики этой практики, которые утверждают, что она якобы унижает достоинство женщин и повышает риск заболеваний и нищеты.

В Гвинее, последней стране, которая узаконила многоженство, некоторые феминистские группы выступили с протестом против нового закона, назвав его «сексистским». Противники закона есть и среди депутатов парламента, включая членов партийного большинства.

Но другие активисты указывают на положительные стороны нового закона для женщин:

«Родительский авторитет признается за обоими родителями, не говоря уже о вопросе профессии. В этом новом пересмотренном Гражданском кодексе женщина может выбирать свою профессию, однако, ей не требуется для этого разрешение мужа», - говорит Ибрагим Диалло, правозащитник и сторонник закона.

Правозащитник также добавил, что достижения в области прав детей были выделены в пересмотренном Гражданском кодексе - дети вне брака могут получать наследство.

Кроме того, закон о многоженстве упорядочивает саму эту практику, которая имела множество нарушений в прошлом.

Добавим, что в отношении многоженства Африка идет прямо против основного течения, которое в последние годы сумело охватить даже Ближний Восток. До настоящего времени такие страны, как Алжир, Мали, Нигер, Кения, Уганда, Южная Африка и другие, обычно принимают полигамию. Недавно суд в Уганде отклонил ходатайство о признании многоженства неконституционным.

Когда президент Кении Ухуру Кеньятта в 2014 году одобрил закон, разрешающий мужчинам вступать в брак более чем с одной женой, многие женщины-законодатели осудили его.

Закон вызвал негативную реакцию широкой общественности, особенно церковных лидеров и феминисток. Гатони Ва Мучомба, женщина-депутат, наоборот поощряла мужчин вступать в брак с большим количеством жен, заявляя, что это решит проблемы одинокого материнства, неверности и разводов.

Южная Африка уже некоторое время живет с легальным многоженством - даже ее бывший президент Джейкоб Зума находясь у власти, был в браке с четырьмя женщинами.

Президент Танзании Джон Магуфули недавно также призвал мужчин жениться на «двух или более женах», чтобы сократить число одиноких женщин.

Гвинея же, в отличие от ЮАР и Танзании, это еще и страна с мусульманских большинством. Около 85 процентов гвинейцев являются мусульманами.