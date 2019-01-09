Хомейра Риги — первая иранская женщина посол из суннитского меньшинства

Впервые в истории Ирана женщине из иранского суннитского меньшинства была предложена должность чрезвычайного и полномочного посла. Хомейра Риги, в настоящее время губернатор юго-восточного города, войдет в историю как глава миссии Ирана в Брунее. 43-летняя реформистка работает на различных руководящих должностях в течение последних 20 лет.

Первый вице-президент Эсхак Джахангири объявил о ее назначении во время своего визита в Гасрганд, обедневший город в слаборазвитой провинции Систан и Белуджистан.

Риги станет третьей женщиной и вторым представителем суннитского меньшинства страны, которой предложат высшую дипломатическую должность. В последние годы две женщины были назначены послами Ирана в Малайзии и Финляндии. Первый посол суннит из курдского меньшинства был также назначен главой иранской миссии во Вьетнаме в 2015 году.

Назначение Риги рассматривается администрацией «умеренного» президента Хасана Рухани как шаг на пути к более широкому политическому представительству среди женщин и религиозных меньшинств.

Напомним, что около 90% иранцев придерживаются шиизма, а большинство остальных придерживается суннитского Ислама, причем положение их далеко от благополучного.

Победа Рухани на выборах в 2013 и 2017 годах была достигнута благодаря ряду обещаний, среди которых была защита прав женщин и меньшинств. Поэтому надежды на социальную и политическую интеграцию убедили иранских суннитов, в основном живущих в Систане, Белуджистане и западной провинции Курдистан, отдать свои голоса за умеренного кандидата. Согласно статистике МВД, до 75% бюллетеней в двух провинциях были поданы в пользу Рухани.

Но сунниты жалуются на то, что надежды на интеграцию и участие в политике в значительной степени уменьшились, так как считается, что до сих пор немногие из этих обещаний были выполнены. Популярные религиозные лидеры суннитской общины настаивают на том, что Рухани почти ничего не сделал для меньшинств. Многие сунниты откровенно говорят, что сталкиваются с различными ограничениями, такими как внутренние запреты на поездки.

Администрация Рухани, однако, настаивает на том, что она многое сделала для справедливого распределения власти, назначив около 30 местных губернаторов из суннитской общины в суннитских провинциях.

Тем не менее, сунниты говорят, что они пострадали от дискриминации и халатности в т.н. «Исламской Республике Ирана». В провинции Систан и Белуджистан, где Рухани выбрал нового посла, особенно заметно растущее бесправие. Часто в числе первых в списке, когда речь идет о безработице и бедности, провинция также сталкивается с множеством других проблем - от неграмотности и засухи до боевиков на пакистанской границе, что проявляется в виде похищений и убийств, направленных против как против гражданских лиц, так и против военнослужащих.

Местные жители в Систане и Белуджистане жалуются, что им отказывают в том, чего они заслуживают, и что повышение социальной мобильности в шиитском Иране остается сложной задачей. Таким образом, назначение новой женщины-посла в самом сердце наиболее неблагополучной провинции в стране может возродить надежды на подлинное высшее политическое представительство и местное развитие.