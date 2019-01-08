Караганда: новогодняя поножовщина переросла в восстание

Новогодняя поножовщине в Караганде, случившаяся около ресторана под громким названием «Древний Рим», могла бы так и остаться заурядным преступлением, если бы не важный фактор, который просто обязан был выстрелить. Мы имеем в виду, конечно же, межнациональный фактор, учитывая то, что среди зачинщиков драки были армяне.

Не помогло даже заявление официальных представителей армянской диаспоры:

"Мы, армянская диаспора Карагандинской области, глубоко сожалеем о случившемся инциденте между молодыми людьми 1 января, повлекшем человеческую жертву. К сожалению, в этом инциденте приняли участие лица армянской национальности, — говорится в тексте заявления. — Мы скорбим и искренне выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего парня".

Уже 6 января в Караганде состоялся стихийный митинг. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых видно, как толпы людей вышли на улицы Караганды, собравшись на стихийный митинг в районе департамента полиции Карагандинской области. По мнению протестующих, некоторые из преступников могут избежать наказания.

На одном из роликов человек в полицейской форме призывает людей к спокойствию, заверяя, что ситуация с задержанием всех подозреваемых будет решена, но многие в ответ возражают, что просто так данный вопрос не разрешится, на что представитель силовых структур отвечает, что он не занимается вопросами следствия, а находится на митинге для обеспечения безопасности.

«Воздержитесь от любых провокаций», — призвал один из спикеров в одном из распространяемых видео.

Кроме того, на кадрах видно, что на месте стихийного митинга присутствуют полицейские в касках и бронежилетах.

«Снайперов или кого-то еще разместили», — комментирует голос за кадром на одном из видео, снимая крыши административных зданий, на которых видны силуэты людей.

На другом видео митингующие угрожают перекрыть проспект Бухар Жырау.

«Мы требуем, чтобы представители армянской диаспоры публично принесли свои извинения. Не перед митингующими, а в присутствии телевизионных журналистов – пусть извинятся перед всеми казахстанцами», — заявил один из участников митинга.

Напомним, что ранее сообщалось об аресте только троих подозреваемых, и один был объявлен в республиканский розыск, однако 6 января стало известно, что число задержанных возросло до семи. Установлены восемь подозреваемых, пять из которых взяты под стражу. В отношении еще двоих избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Один подозреваемый объявлен уже в межгосударственный розыск.

В пресс-службе прокуратуры Карагандинской области заявили, что в социальной сети «В контакте» выявлен комментарий, призывающий к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с вышеназванным конфликтом.