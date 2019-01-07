Сирия: время для раздела

За последнее время оснований для тревоги из-за последних событий вокруг Манбиджа стало несколько меньше.

Во-первых, формирования режима приостановили свои военные и информационные провокации, нацеленные на установление контроля над этим городом либо создание видимости такового.

Во-вторых, вчера советник президента США по национальной безопасности Джо Болтон во время своего турне по Ближнему Востоку заявил о том, что вакуум, который возникнет после ухода с севера Сирии американских военных, должен быть заполнен Турцией, на которую, однако, ляжет ответственность за борьбу с ИГИЛ и налаживание диалога с курдским населением. К тому и другому Анкара, как это неоднократно заявлялось, готова.

Впрочем, стоит отметить, что в политике вообще и во всей истории последних лет в Сирии слова, не подкрепленные реальными делами, мало что значат. Поэтому риск провокаций со стороны режима и его иностранных покровителей, на наш взгляд, будет сохраняться до тех пор, пока в Манбидж и на другие территории северо-восточной Сирии не войдут турецкие силы и их сирийские союзники, установив над ними прочный контроль и водрузив на их административных зданиях свои флаги.

Однако пока эти силы только планируют решать участь Манбиджа и других территорий, из которых должны выйти американцы, их конкуренты уже начали решать участь другого спорного региона, и не в их пользу.

Речь идет об Идлибе, где за прошедшую неделю группа Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), созданная после ребрендинга Джабхат ан-Нусры - сирийского филиала Аль-Каиды, заявившего о разрыве с ней, в результате конфликта с протурецкой группой Нуруддин Зенки (Нур ад-Дин аз-Занки) захватила у последней большую часть ее территорий (заштрихованы на карте ниже).

Нас совершенно не удивляет конфликт между ХТШ и протурецкими силами, который, как бы ни хотелось обратного искренним мусульманам, политически неизбежен в той или иной форме. Что удивляет, так это то, что до сих пор продолжают существовать все эти группы, которые давно уже должны были бы влиться в единую государственную структуру - Сирийскую Национальную Армию (СНА) под руководством Временного правительства Сирии, которое в свою очередь должна официальна признать Турция, заключив с ним договор о защите и взаимопомощи.

С этой точки зрения, сама по себе ликвидация всех этих групп и их принуждение к вливанию в СНА - событие более важное по последствиям, чем изменение текущего территориального контроля разных групп. По той простой причине, что если все-таки турки доведут задуманное до конца, территориальные приобретения их союзников вкупе с уже контролируемыми ими территориями "Щита Евфрата" и "Оливковой ветви" будут несопоставимы с остатками Идлиба, а главное, качественно иным будет их статус.

На данном этапе конфликт в Сирии подошел уже к той развилке, за которой открываются два варианта его разрешения: возвращение режиму всех территорий страны кусок за куском, либо ее устойчивый раздел между режимом и его союзниками (Россией и Ираном), с одной стороны, и Турцией и ее прокси из СНА, с другой стороны, при поддержке США. Саудовская Аравия с ОАЭ, судя по всему, готовы принять, как первый вариант, к которому начинают склоняться их симпатии, так и второй, если на этом будут настаивать США. Но человеком, от воли которого сейчас зависит возможность реализации второго варианта является, бесспорно, Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом контексте надо понимать, что разговоры об абстрактных сирийских повстанцах так же бессмысленны на данном этапе, как и разговоры о конфликтах между ними. Ни абстрактных повстанцев, ни их единого проекта в виде "сирийской революции", которая уже давно мертва, сегодня нет. Есть два проекта - фактически Аль-Каиды и фактически Эрдогана. При этом первая нацелена на войну с режимом, Россией и Ираном, в то время, как второй пытается договориться с ними о разделе Сирии, по крайней мере, как можно надеяться, судя по его заявлениям и действиям. Соответственно, уже давно наступил этап, когда силы каждого из этих проектов сражаются за него, а не некую абстрактную "сирийскую революцию", которая является риторической вывеской, что для одних, что для других.

Единственное, что не может не вызывать тревоги в этой связи - это неизбежность новых жертв в случае договоренности Эрдогана с Путиным о разделе Сирии, выходе его прокси с присоединением к СНА из Идлиба и начала крупномасштабного наступления на последний режима, России и Ирана. Этот сценарий будет следствием сохранения в Идлибе ХТШ и фактически его закрепления за этой группой. Остается только надеяться на то, что к тому моменту у Турции и протурецких сил будет достаточно территорий на севере Сирии, чтобы в них смогли эвакуироваться все желающие мирные жители из Идлиба до начала битвы за него.