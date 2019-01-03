Раскол в фундаменте: как жрецы военных разозлили

По мнению Вероники Куцылло, главного редактора "МБХ Медиа", одной из главных причин недавней блокировки этого СМИ по требованию Роскомнадзора на платформе Яндекс.Дзен стала публикация об отъеме у российских военнослужащих премий для их направления на строительство главного храма Вооруженных сил РФ.

Отметим, что эта публикация вызвала чрезвычайно бурную реакцию у армейского командования, которое поспешило опровергнуть данную информацию, назвав ее "фейковым вбросом украинских пропагандистов".

Однако проблема для Минобороны заключается в том, что о принуждении военнослужащих к финансированию их "главного храма" (о необходимости им которого они весьма сочно выражаются в комментариях, собранных в материале МБХ Медиа) ранее писали никакие не украинские и даже не эмигрантские оппозиционные, а обычные региональные российские СМИ. К выводу о том, что эта информация в значительной мере соответствует действительности, позволяют придти и скриншоты и ссылки на сайты и группы российских военных, где происходят соответствующие обсуждения.

А теперь по существу вопроса. Разумеется, у нас нет ни грамма сочувствия к военным, чьи долгожданные "сирийские" премиальные направили на строительство храма Путина, Шойгу и Гундяева. Однако в политике эмоции - плохой советчик, а рассуждая рационально, надо понимать, что именно армия - это опора любого режима, особенно авторитарного. И в тот момент, когда она перестает ей быть, дни этого режима можно считать сочтенными.

Поэтому, любой раскол внутри структур этого режима, любое недовольство и брожение можно только приветствовать, даже, если его поводом является невыплата "сирийских" премий. А в данном случае еще и потому, что речь идет о расколе между идеологической надстройкой режима, которой является РПЦ, и его исполнительной составляющей в лице военных, которых этот режим начинает лишать их привиллегированного статуса и раскулачивать в пользу госпопов.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, стремился привлечь на свою сторону тех, кто воевал против него и его общины, и победа мусульман, их возвращение в Мекку произошли именно тогда, когда они сумели добиться этого. И так же, в интересах мусульман сегодня, чтобы российские военные начали осознавать, что служба режиму чекистов, коррупционеров и госпопов не принесет им блага не только в следующей, но и в этой жизни. Премии, на которые они рассчитывают в качестве платы за кровь и слезы сирийских детей, все равно в итоге пойдут на финансирование показушных храмов, нацпроектов или просто яхты Сечина и Вексельберга.

"Денег нет, но вы держитесь" - эта формула, озвученная завхозом режима беспомощным пенсионерам, по мере удушения санкциями и оттеснения от мировых рынков, неизбежно начнет применяться и к главной опоре этого режима - военным и силовикам.

Так не лучше ли перестать поддерживать явных паразитов и создать общество и страну, в которых ценится и достойно оплачивается созидательный труд, а не участие в бессовестных и бесполезных авантюрах?