«Россия была в Афганистане, потому что террористы двигались в Россию» - очередной перл Трампа

В недавнем материале мы писали о том, каким ценным качеством (для всего мира) обладает Дональд Трамп — обескураживающая честность. Вчерашний день позволил нам убедиться в очередной раз в том, что честность Трампа отлично сочетается с его же идиотизмом.

Обсуждая с журналистами в Белом доме возможный выход американской армии из Афганистана и войну с ИГИЛ*, Дональд Трамп сообщил, что военным других стран там находиться вполне уместно:

"Почему там нет России? Почему там нет Пакистана? Почему там нет Индии?" – сказал Трамп.

При этом он отметил, что война в Афганистане в 1980-х привела к банкротству и развалу Советского Союза:

«Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что они стали банкротами, воюя в Афганистане. [...] Россия была в Афганистане, потому что террористы двигались в Россию. У них [россиян] было право там быть. Проблема в том, что борьба была сложной. И они буквально стали банкротами. Они стали снова называться Россией, а не Советским Союзом. Знаете, многие места, о которых вы читаете, больше не являются частью России из-за Афганистана».

Хочется сейчас передать огромный привет тем недалеким глупцам, которые убеждали нас, что в лице Трампа в Белый дом приходит новый Рональд Рейган. Как метко заметили американские комментаторы: "Партия Рейгана стала партией Брежнева". Напомним, что Рейган помогал афганских муджахидам воевать с советскими оккупантами, так как прекрасно знал, что такое советская коммунистическая экспансия. Трамп, которому сейчас за 70 (а значит он был в те годы взрослым человеком), на полном серьезе для всего мира сейчас заявляет, что советская оккупация Афганистана была вызвана какими-то «террористами», которые двигались в Россию. Вероятно, оккупация Венгрии и Чехии в свое время тоже были вызваны страшными венгерскими и чешскими террористами, угрожавшими России.

А самое главное, все это заявляет человек, управляющий самой значительной империей мира, у которого под рукой лучшие эксперты и ученые практически во всех областях. Проблема в том, что никто никогда не слушает этих экспертов. Да и зачем? Люди, что внизу, что наверху, имеют имеют столь короткую историческую память, что даже недавние события можно запросто сфальсифицировать.

Холодная война с ее Рейганом, антикоммунизмом и помощью мождахедам сегодня вообще выглядит так, словно это было где-то рядом с наполеоновскими войнами.

Это может быть неприятным открытием для тех, кто пытается разжечь ее холодное пламя, например, для украинцев, сражающихся сегодня против российской оккупации, или для турок, продолжающих сражаться против коммунистической партизанской организации.

Но как иначе можно понять перлы Трампа про Афганистан или когда Моника Кроули (сторонница Трампа, политический комментатор и лоббист) сравнивает Берлинскую стену с антимигрантской стеной Трампа, вызвав шок у немцев и всех честных людей? Только так, что миром рулят идиоты, не помнящие даже недавней истории, а значит, не умеющие учиться на ее ошибках.

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